Şanlıurfa 4. Avrupa Spor Festivali 22 Ağustos’ta

ŞANLIURFA

Sporu, dayanışmayı, empati kurmayı teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü tarafından planlanan 4. Avrupa Spor Festivali'nde Şanlıurfa’nın farklı noktalarında çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek.

AB ve Erasmus hakkında bilgilendirmelerin yapılacağı festivalde ayrıca 22 Ağustos’ta Şanlıurfa bisiklet turu; 23 Ağustos’ ta TEGV futbol sahasında balon futbolu; 24 Ağustos’ ta Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde tekerlekli sandalye basketbol turnuvası ve empati basketbol maçı; 25 Ağustos’ ta kano yarışı, 26 Ağustos’ ta ise NOVADA Park AVM önünde, halkın katılımıyla denge oyunu, canlı langırt, elastik basketbol gibi aktivitelerle gerçekleştirilecek.

Spor aktivitelerinin ardından EURODESK Şanlıurfa Sorumlusu İ. Halil Kılınç ve Harran Üniversitesi AB Uzmanı Mehmet Saim Duru AB, AB Projeleri ve Erasmus hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. Festivalin sonunda yerel gruplar tarafından mini konserler verilecek.