Şanlıurfa, İki Teker Festivali’yle 6 bin motorcuyu ağırlayacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Hava sıcaklıklarının düşüş göstermesi ile birlikte Şanlıurfa’daki turizm hareketliliği artıyor. Kentin tarihi mekanlarında insan yoğunluğu yükselirken, ulusal festival organizasyonları da tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Türkiye ve 6 ülkeden yaklaşık 6.000 motorcu, ADM Türkiye organizasyonu ile 13-14-15 Eylül 2024 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenecek İki Teker Festivali’nde buluşacak. Festival kapsamında Cumhuriyet Parkı şenlik alanına çevrilecek. Binlerce motorcu tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe, Balıklıgöl gibi kültürel alanlara kortej kuracak. ADM Türkiye Organizasyon Genel Müdürü Adem Çelik, pandemiden sonra motosiklet kulüplerine özel festival etkinliklerine ağırlık verdiklerini söyledi. Türkiye ve 6 farklı ülkeden motosiklet kulüpleriyle çalıştıklarını ifade eden Adem Çelik, “Yerel yönetimlerimizin desteğiyle bugüne kadar 5 şehirde motorcularımızı modern kamp alanlarında ağırladık. Bu sene Şanlıurfa’yı da festival programımıza dahil ettik. Şehir dışından gelen misafirlerimizden herhangi bir konaklama ücreti almadan, kamu bütçesine de dokunmadan tamamen kendi gücümüzle yani esnaflarımızın ve sponsorlarımızın gücüyle günlük 100 bin misafir ağırlayacak şekilde festivalimizi gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa’nın ülkemiz ve diğer ülkelerle sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimini artıracak bir festival programı hazırladık” dedi.

Türkiye’nin yanı sıra 6 ülkeden katılımcı olacak

Türkiye genelinde şuanda 700’ün üzerinde motosiklet kulübü ile görüştüklerini ve bu kulüplerden en az 200’ünün Şanlıurfa İki Teker Festivali’ne katılacağını söyleyen Adem Çelik, festival alanında ortalama 6.000 bin motorcuyu ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Amaçlarının Şanlıurfa’daki sosyal etkileşimi artırıp turizm hareketliliğine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Çelik, “Katılımcılarımız Şanlıurfa’nın turizm bölgelerini ziyaret edip sosyal bir etkileşim yaratacaklar. Özellikle kentin yöresel lezzetleri isot, çiğköfte, ciğer ve kebaplarına yönelik ciddi bir merak var. Bu süreci desteklemek adına kortejler kuracağız. Ayrıca küçük bir luna park alanımız olacak. Burada minik katılımcılarımız için keyifli etkinlikler organize edeceğiz. Fiyatları da çok makul seviyelerde tutacağız. Katılımcılarımızın yüzde 30’unun talebi doğrultusunda kamp alanı belirledik. Kalan yüzde 70’i de Şanlıurfa’daki otellerde konaklayacak. Hazırladığımız etkinlik programıyla Cumhuriyet Parkını huzurlu bir eğlence merkezine dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Konserler ve akrobasi gösteriyle festival heyecanı üst seviyede tutulacak

Festival etkinlikleri kapsamında ulusal ve yerel müzisyenlerde Şanlıurfa’da ağırlayacaklarını ifade eden Adem Çelik, şunları söyledi: “Festivalimizde pop, rap ve rock dünyasından ulusal ve yerel sanatçılar sahne alacak. Son dönemde popüler olan rap sanatçılarımızdan Tefo & Seko’yu ağırlayacağız. Ayrıca, Zafer Döner, Bigza Band, Dj By Fatoş, Dj Onur Aydın katılımcılara unutulmaz geceler yaşatacaklar. Akrobat motosikletçiler Muhammed Nur Koyun, Eren Çelik ve Bünyamin Cihan’da yapacakları akrobasi gösterileriyle festivalimizi renklendirecek. Festivalimizde ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi ekibi katılımcılara gerçek bir Urfa Sıra Gecesi organize edecek.”

Kurulacak stantlarla kültürel etkileşim artırılacak

Festival alanında 99 stant açacaklarını belirten Adem Çelik, burada Türkiye’nin değişik bölgelerinden restoranlar, ticari markaları ağırlayacaklarını söyledi. Stantların doluluk oranının yüzde 66 olduğunu kaydeden Çelik, “Şehir dışından yüksek talep olmasına rağmen stantlarda Urfalı markalara öncelik tanıyoruz. Urfalı firmalarımızın yanı sıra; Kayseri, Erzurum, Mersin, Hatay gibi illerden de katılımcılarımız olacak. Standartlarımızla farklı şehirlerin yöresel lezzetleri ve elbiselerini Urfa’da buluşturup bir kültürel etkileşim yaratmak istiyoruz. Bu alanda festival alanı içerisinde yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Merkezi’nden de yararlanacağız. Değişik illerin yerel lezzetleri burada katılımcılarımız ile buluşacak” dedi.

Sosyal sorumluluk alanlarıyla diğer festivallerden ayrışıyor

Şanlıurfa İki Teker Festivali’nin içerisindeki sosyal sorumluluk alanlarıyla diğer illerde düzenledikleri festivallerden farklı olacağını belirten Adem Çelik, şöyle devam etti: “Festivalimizde kan bağışı farkındalığı oluşturacağız. Kızılay ile işbirliğinde festival alanımıza 12 Eylül 2024 Perşembe günü itibariyle kan bağış noktaları oluşturacağız. Burada ‘Kan Ver Can Ver’ sloganıyla güzel bir etkinlik başlatacağız. Kızılay, festival süresi içinde kan bağışı yapan ilk 1000 kişiye sürpriz hediyeler dağıtacak. Ayrıca Şanlıurfa’daki yerel bir motosiklet mağazamızın sponsorluğunda 5 adet bisiklet 2 adet motosiklet çekilişi yapacağız. Kızılay’a kan bağışında bulunan her vatandaşımıza ücretsiz çekiliş bileti hediye edeceğiz. Yeşilay ile de ortaklaşa Uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele alanında özel bilinçlendirici ve farkındalık artıcı etkinlikler düzenleyeceğiz. Festivalimiz süresince sokak hayvanlarının hikayelerini anlatıp sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız.”