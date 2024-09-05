Şanlıurfalı transformatörüler, silisli sac ve izolasyon kağıdında ortak üretime hazırlanıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da elektromekanik sektöründe üretim yapan sanayiciler, kentte doğal olarak gelişen kümelenmeyi kurumsal bir yapıya evirtmek üzere girişimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Elektrik Motorlarının ve Aksamların İmalatı, Elektronik Ürünlerin İmalatı Meslek Komitesi’nin öncülüğünde bir araya gelen 7 sanayici Şanlıurfa Elektromekanikçiler İhtisas Kooperatifi’ni kurdu. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 4’üncü genişleme alanına komşu 50 bin metrekarelik arazi için başvuruda bulunan kooperatif yönetimi, ilk etapta 25 bin metrekarelik kapalı alan kurmayı amaçlıyor.

Kooperatifin üretim gündeminde ise sektörün tamamen yurt dışına bağımlı olduğu izolasyon kağıdı, bakır tel, silisli sac var. Şanlıurfa Elektromekanikçiler İhtisas Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz, arazi tahsisi noktasında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin işbirliğinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Deniz, “Şanlıurfa’da üretim yapan elektromekanik sanayicilerinin kümelendiğinde neleri başarabileceğini ve bir araya geldiğinde imalatını nasıl daha da güçlendireceğini göstermek istiyoruz. Güç birliğimizi bir kurumsal yapıya dönüştürmek üzere kooperatif yönetimimizi kurduk. İlk etapta 7 kişilik kurucu üye ile kümelenme yolculuğuna başladık. Şanlıurfa’da elektromekanik sektörüne yönelik üretim yapan 400’ü aşkın şirketimiz var. Arazi tahsisi işlemlerinin ardından bu şirketlerimizi de kooperatifimiz bünyesine kazandırmayı amaçlıyoruz. Asıl hedefimiz ise elektromekanik sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu temel ham maddelerin ve yedek parçaların yerli olarak üretimini sağlamak” dedi.

Türkiye’de üretimi olmayan silisli sac Urfa’da üretilecek

İlk etapta Şanlıurfa OSB 4’üncü Genişleme Alanı’na komşu bir parselde minimum 50 dönüm arazi üzerine 25 dönümlük kapalı alan kurmayı hedeflediklerini aktaran Ahmet Deniz, “Amacımız kümelenmeyi profesyonel bir şekilde yönetebilecek bir kurumsal sistem inşa etmek. İlk hedefimiz global piyasalardaki konumumuzu güçlendirmeye yönelik olacak. Ülkemizde üretimi olmayan izolasyon kağıtları, silisli sac, bakır tel gibi temel ham madde ürünlerimizin üretimi için etaplar halinde modern bir endüstriyel bölge inşa edeceğiz. Türkiye’de üretimi olmayan silisli sacı Urfa’da üretmeyi amaçlıyoruz. Saca silisyum entegrasyınu sağlayan teknolojileri yakından takip ediyoruz. Bu alanda Çin, Rusya ve Kore’de saha temaslarına hazırlanıyoruz. Bakır işleme hatları ve yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılan yanmaz kablolara yönelik de üretim planlamalarımız var” diye konuştu.

“Ortak sermayemizi betona değil teknoloji ve nitelikli personele yatıracağız”

Oluşturacakları ortak sermayeyi ilk etapta betona gömmek istemediklerini ve sermayelerini ağırlıklı olarak bölgeye yüksek teknoloji transferi ve nitelikli personel istihdamında değerlendireceklerine dikkat çeken Deniz, şöyle devam etti: “Üretim hatlarımız için Ar-Ge, tasarım, kalite kontrol ve test merkezleri kuracağız. Bu merkezler üyelerimizin ortak gider kalemlerini minimum seviyeye düşürecek. Aynı zamanda bize silisli sac, bakır, kablo, sürücü ve izolasyon kağıdı gibi temel ham madde ürünlerinde üretim hatlarını oluşturacak teknolojiyi ve teknik ekibi sağlayacak. Kooperatifimiz bünyesindeki şirketlerimizde çalışan mühendislerimiz bu alanlarda çalışmaya başladılar. Aynı zamanda şirketlerimiz arasında yeni nesil dijital sistemler kurarak ortak iletişim kanalları oluşturuyoruz.”