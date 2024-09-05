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Şanlıurfa’da bu sezon 950 bin ton pamuk hasadı hedefleniyor

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, hasadı başlayan yeni pamuk sezonundaki hedeflerinin 950 bin ton hasat olduğunu açıkladı. Kentte yaklaşık 190 bin hektar alanda pamuk ekimlerinin yapıldığı bilgisini paylaşan Başkan Kaya, söz konusu üretim oranıyla bu sezonu da pamuk üretiminde lider kent olarak tamamlamayı amaçladıklarını aktardı.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa’da bu sezon 950 bin ton pamuk hasadı hedefleniyor
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ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa’da hasat edilen yılın ilk kütlü pamuğu 9 firmanın katılımıyla Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda gerçekleşen ihalede sembolik olarak 320 TL’den ALTUNSAN Tekstil Limited Şirketi tarafından satın alındı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, sezonun ilk satışını gerçekleştiren, Haliliye İlçesi İkiağız Köyü’nden çiftçi Osman Bakış ve Eyyübiye İlçesi Akçamescit Köyü’nden çiftçi Emrah Fırathan’a altın taktı.

Tarımın kentin kalkınmasını sağlayan lokomotif sektörlerden olduğunu vurgulayan Mehmet Kaya, Şanlıurfa için stratejik bir ürün olan pamuğun üretim miktarı ve kalitesinin arttırılması için girişimlerine aralıksız devam ettiklerini aktardı. Türkiye’de 2023/24 sezonunda 477 bin hektar alanda 2,1 milyon ton kütlü pamuk üretildiği bilgisini paylaşan Mehmet Kaya, bunun 881 bin ton’unun Şanlıurfa’da üretildiğini kaydetti. Türkiye Pamuk üretiminde Şanlıurfa’nın payının yüzde 42 olduğunu ifade eden Kaya, “Bu sene de kentimizde yaklaşık 190 bin hektar alanda pamuk ekimi yapıldı. Tahminlerimize göre 950 bin ton civarında bir rekolte söz konusu olacak. Bu da yine Urfa’yı pamuk üretiminde zirvelerde tutacak.  İvmenin yukarı doğru seyretmesi bizim için çok önemli. Şanlıurfa’da üretilen pamuk kalite yönünden de oldukça yüksek. GAP Projesi kapsamında sulanan alanlar arttıkça üretimde de artışımız devam edecek” dedi.

Küresel sorunlar pamuk üretimine olumsuz yansıyor

Küresel piyasa şartları nedeniyle pamuk üretiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Başkan Kaya, “Küresel pamuk piyasası 2023/24’de dalgalanan fiyatlar, ticaret politikaları ve tüketici tercihlerinden etkilenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra yüksek üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi, desteklerin etkinleştirilmesi ve pazarlama, sürdürülebilirlik ve farkındalığın geliştirilmesi üretim ve verimin arttırılması için oldukça önemli” diye konuştu.

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