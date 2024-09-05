Gebze Ticaret Odası, Dörtyol TSO Başkanı Ercan Yıldırım’ı ağırladı

EKONOMİ / KOCAELİ

Hatay Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Yakup Emre Özer, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörleri ve Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Bilişim ve Teknoloji Atölyesi Koordinatörleri İbrahim Halil Kocaman ve Harun Uzun’dan oluşan heyet Gebze Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve GTO Genel Sekreteri Ali Rıza Aydemir tarafından karşılandı.

Oda faaliyetleri hakkında bilgi veren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bölgenin teknoloji üstlerini içinde barındırdığını, ekonomi sanayi ve ticari potansiyeli ile kardeş odayı ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

GTO Yönetimi heyet ile birlikte Bilişim Vadisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ziyaret sırasında heyete yapılan faaliyetler ve Tr42 okulları hakkında bilgi aktarımında bulunuldu. Heyet temsilcileri ziyaretten ve programdan duydukları memnuniyeti paylaştı.