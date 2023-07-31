Şanlıurfa’nın tarıma dayalı sanayi altyapısının ihtiyaç analizi çıkarılıyor

Şanlıurfa / EKONOMİ

Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, (JICA) Şanlıurfa’da tarıma dayalı sanayi sektöründe kapasitenin geliştirilmesi, nihai ürünlerin çeşitlendirilmesi, tarımsal ürünlere katma değer sağlanması amacıyla işbirliği yaptı. Gerçekleştirilecek projeler öncesinde bölgede ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Elde edilecek veriler kapsamında kentin tarıma dayalı sanayi altyapısının kalkınma stratejisi belirlenecek.

Çalışmalar kapsamında JICA heyeti ile Karacadağ Kalkınma Ajansı heyeti Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Direktör Yardımcısı Doi Sumire, amaçlarının bölgenin tarım ve tarıma dayalı sanayi alanındaki mevcut durumunu görmek, ihtiyaç analizlerini yapmak ve bu doğrultuda proje faaliyetlerinin genel çerçevesini belirlemek olduğunu kaydetti. Doi Sumire yapacakları saha çalışmalarıyla da tarımsal sanayi potansiyeli ile ilgili bilgi alacaklarını ifade etti.

“Tarım sanayicilerinin en önemli sorunu yurt dışı pazar bulma”

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ise “Şanlıurfa, sahip olduğu sulanabilir tarım alanı büyüklüğü ile Türkiye’nin tarımsal üretim gerçekleştiren en önemli bir kentlerinden biridir. Kentimizde yılda 2 kez ürün alınabiliyor. Ancak katma değerli ürün konusunda hala istediğimiz seviyede değiliz. İlimizde üretilen tarımsal ürünleri katma değerli hale getirmek adına Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kurduk Bu OSB’mizde, 144 parsel var tamamını işletmelerimize tahsis ettik. Yaklaşık 180 girişimcimiz ise yer tahsisi bekliyor. Genişleme alanı için girişimlerimize devam ediyoruz. İlimiz genç nüfus, girişimci ve yatırımcı bakımından oldukça önemli bir potansiyele sahip, ürün yetiştirmek ve işlemek sorun değil, en önemli sorunumuz pazarlama ve pazar bulmaktır. ŞUTSO olarak girişimcilerimizin rekabet gücüne katkı sağlamak adına teknik destek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.