Sapanca Gölü Su Altı Fotoğrafları sergisi yoğun katılımla açıldı

SAKARYA / EKONOMİ

Ekonomi Gazetesi Sakarya Temsilcisi Hasan Coşkun’un 2 yıl süren dalışlarında çekimini gerçekleştirdiği 36 fotoğraf sergilendi.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Adapazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nagihan Aygün, Arifiye Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fatih Yeter, Kar Metal Yönetim Kurulu Üyeleri Çetin, Semih ve Fatih Kar, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Serap Apaydın ve gazeteciler ile çok sayıda davetlinin katıldığı sergi 23 Ağustos tarihine kadar her gün saat 10:00-22:00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışında konuşan Ekonomi Gazetesi Sakarya Bölge Temsilcisi Hasan Coşkun, 2 yıldır devam eden çalışma sonucunda sergiyi 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 25. yılında açtıklarını belirterek, Sapanca Gölü'nün kirliliğiyle alakalı da bir farkındalık oluşturmak istediklerini, tabloların satışından elde edilecek gelirin ise yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacağını belirtti.

Sergide yer alan fotoğraflarının tamamının Sapanca Gölü'nde çekildiğini de aktaran Coşkun, şöyle devam etti. “Uzun uğraşlar sonunda fotoğraflayabildiğimiz Sapanca Gölü’ne has endemik bir tür var, o da sergimize farklı bir değer kattı. Bilim insanlarının 'Cobitis emrei' olarak isimlendirdiği bu endemik balık türü Türkiye’de sadece Sapanca Gölü’nde yaşıyor. Yine bilim insanlarının araştırmalarına göre Sapanca Gölü'nde yaşayan 28 balık türü var ve bu türlerden 9'una ise göl kirliliği, aşırı avlanma ve çeşitli sebeplerden dolayı son yıllarda hiç rastlanılmadı.” Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik Sapanca Gölü’nün sadece Sakarya için değil bütün insanlık ve canlılar için hayati önem taşıyan önemli bir değer olduğunu ifade etti.

AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ise anlamlı bir günde açılışı yapılan serginin gelirlerinin yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak olmasının da ayrı bir önem ifade ettiğini belirterek, serginin açılışına kadar emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Açılışta konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sapanca Gölü'nün çok geniş ve zengin bir canlı hayatını içinde barındırdığını, gölün bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Göl bölgesinde yoğun insan faaliyetleri olduğunu aktaran Karadeniz, bu faaliyetlerde oluşabilecek zararlardan gölü koruyabilmenin önem ifade ettiğini söyledi. Karadeniz, Sapanca Gölü'ne özgü olan endemik bir balık türünün varlığının fotoğraflanmasının da sergiye ayrı bir önem kattığını ifade etti.