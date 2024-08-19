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KAMİAD hükümete seslendi: İnşaat sektöründe taşeronluk sistemi zorunlu hale getirilmeli

Kamuya süreli taahhüt işi yapan yüklenici firmaları ve buna bağlı alt yüklenicileri bir araya getirerek kurulmuş olan KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, inşaat sektöründeki vergi kaybına dikkat çekti. Deprem sonrası yoğun çalışan inşaat taahhüt sektörüne acilen “Taşeronluk Sistemi” getirilmesini dile getiren Adıgüzel, sistemin hayata geçmesi halinde kayıt dışılığın önüne geçileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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KAMİAD hükümete seslendi: İnşaat sektöründe taşeronluk sistemi zorunlu hale getirilmeli
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TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Hükümetin enflasyon muhasebesi başta olmak üzere vergilendirme konusunda yaptığı çalışmaları titizlikle takip ettiklerini belirten Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, inşaat sektöründe yaşanan en önemli sorunlardan birinin reelde var olan işçilik gibi bazı ödemelerin, yüklenici tarafından gider gösterilememesi olduğunu belirterek, “Yüklenici firmaların bilançolarında gerçekte olmayan kazanç elde etmek gibi bir durumla karşılaşılıyor. Bu durumun temel sebebi ülkemizde vergi kaydı olmayan ve özellikle işçilik yapan alt yüklenicilerin çalıştırılmasıdır” şeklinde konuştu.

“Kaynak arayan hükümetimize kaynak göstermiş oluyoruz”

Sorunun sadece yüklenici açısından değerlendirilmesinin doğru olmadığını, bu alanda devletin ciddi bir vergi kaybı yaşadığını belirten Adıgüzel, “Taşeronluk sistemi zorunlu hale getirilip, inşaat sektöründe yaşanan bu kayıt dışı kazancın önüne geçilmelidir. Şu anda vergi mükellefi olan alt yüklenicilerin de hak kaybı olmadan diğer alt yüklenicilere vergi mükellefi olma zorunluluğu getirilmeli ve kayıt dışı çalışan tüm alt yükleniciler, kayıt altına alınmalıdır.  Zor dönemden geçtiğimiz bugünlerde kaynak arayan hükümetimize işte kaynak demek istiyoruz. Çünkü bu alanda faaliyet gösteren kayıt dışı firmaların tahmin edilenden çok daha büyük bir vergi kaybına neden olduğunu bilmekteyiz. Devlet büyüklerimizin konuya el atmasını istiyoruz” ifadelerine kullandı.

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