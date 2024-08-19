Comfytex liderlik geçişini duyurdu

KAYSERİ / EKONOMİ

Comfytex’den yapılan yazılı açıklamada, üst yönetimdeki yeni yapılanmayı, “şirket küresel varlığını genişletmeye devam ederken Comfytex'in liderlik ekibini güçlendirme vizyonuyla uyumlu stratejik bir hamleyi hayata geçirdik” şeklinde duyurdu.

Demirci’nin ardından Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine getirilen Selim Şahin, sektörde de önemli bir tecrübeye sahip. Şahin’in, Comfytex'e zengin bir deneyim ve yeni bir bakış açısı getirmesi bekleniyor. Şahin ile birlikte Comfytex'in inovasyon, kalite ve sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığında önemli bir adım atıldı. Şahin'in liderliğinin, Comfytex'in müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürünler sunma misyonunu daha da ileriye götürmesi bekleniyor. Bu yeni döneme başlarken, tüm Comfytex ekibi bu geçişin olumlu etkilerini ve onun rehberliğinde şirketin devam eden başarısını dört gözle bekliyor.

Selim Şahin kimdir?

1983 yılında Kayseri’de doğdu. Yükseköğrenimi 2001-2005 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

İş hayatına 2005 yılında Denizli Basma Sanayi’nde (DEBA) vardiye mühendisi olarak başladı. Sonraki görevinde Mimataş Tekstil A.Ş.’de denim terbiye bölümünde yöneticilik yaptı. 2008-2012 yılları arasında yatak kumaşı ve yatak sektöründe çalıştı. Bu alanda üretim ve Arge süreçlerinde önemli projelere imza attı. Sektörde satışlara yönelik önemli marka, endüstriyel tasarım ve patent çalışmalarında yer aldı. 2011-2014 yılları arasında önemli ölçekteki bazı şirketlere yönetim, kalite ve iş güvenliği alanlarında danışmanlık hizmetleri sağladı.

2014-2021 yılları arasında Küçükler Tekstil A.Ş. bünyesinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Şirketin orta ve uzun vadeli projelerinin alt yapısını oluşturmuştur. Bu dönemde Küçükler Tekstil A.Ş. bünyesinde Türkiye’nin 491., Kayseri’nin 6. ve yatak kumaşı sektörünün ilk Ar-ge Merkezi’nin kurulumunu yaptı. Şirketin stratejik büyüme kararlarında önemli roller üstlendi. Görev aldığı yıllar arasında Küçükler Tekstil, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2015 yılında düzenlenen 5.TPE Ödülleri Töreni’nde Türkiye’nin en fazla tasarım başvurusu 1.lik ödülüne layık görülen bir firma olmuştur.

2021-2024 yılları arasında İstanbul’da lider tekstil ve suni deri gruplarından Hefa A.Ş. bünyesinde atkılı örme ve çözgülü örme tesisi kurulumunu yapmıştır. Buradaki görevinde giyimlik kumaş, döşemelik kumaş ve uyku tekstilleri alanlarında üretim ve satış faaliyetlerinde çalışmıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinde girişimcilik ve start-up projelerine yönelik çeşitli kurumlardan eğitimler almıştır. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Teknopark bünyesinde medikal tekstiller alanında faaliyet gösteren bir start-up projesinde kurucu ortak olarak görev almıştır. Finans ve muhasebe alanlarında eğitimlerine devam etmektedir.

2024 yılı 3.çeyrek döneminde yeniden Küçükler Tekstil A.Ş. bünyesinde görev alarak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atandı.