Yarım asırlık Hisarlar Makina, manlift üretimine başladı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yarım asırlık tecrübeyle tarım ve iş makinelerinin yanı sıra savunma sanayi ile raylı sistemlerde Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden biri konumunda bulunan Hisarlar Makina, 50 yıllık tecrübesini yeni bir başarı hikayesiyle taçlandırdı. Dört yıl süren Ar-Ge’nin ardından yerli üretim gücüyle geliştirdiği manliftleri "MOTELIFT" markasıyla piyasaya süren firma, sektöre iddialı bir giriş yaptı.

Güçlü altyapı, geniş ürün yelpazesi

Eskişehir ve Almanya lokasyonlarında bulunan toplam 148 bin metrekarelik üç fabrikasında 600 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiklerini belirten Hisarlar Makina Genel Müdürü Sedat Arı, “Bu güçlü altyapı, MOTELIFT markası altında seri üretimine başlanan makaslı ve eklemli manliftlerin, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabet gücüne sahip olmasını sağlıyor. “Oldukça geniş bir ürün yelpazemiz var. 10, 12 ve 14 metrelik makaslı platformlar ile 12, 14 ve 16 metrelik kendinden tahrikli eklemli personel yükseltici platformları üretiyoruz. Yakın gelecekte 20 metre ve üzeri modellerin üretimine de başlayacağız. Elektrikli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan bu platformlar, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor” diye konuştu

Çevreye duyarlı ve güvenli teknoloji

MOTELIFT manliftlerinin çevre dostu yaklaşımı ve yüksek güvenlik standartları ile dikkat çektiğini aktaran Arı, EURO-5 uyumlu motorları sayesinde düşük emisyonlu bir performans sunan bu makinelerin çevreye duyarlı bir çalışma imkanı sağladığını söyledi. Ayrıca, Hisarlar Makina’nın geliştirdiği moment denge sistemi ve sensör tabanlı güvenlik yazılımı, kullanıcıların güvenliğini en üst düzeye çıkardığını vurgulayan Arı, “Riskli konumlarda makine kendini korumaya alarak duruyor,” diyerek iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin altını çizdi.

Yerli üretimle pazar payını artırmayı hedefliyor

Yerli üretim gücüyle sektörde güçlü bir marka oluşturma yolunda önemli adımlar attıklarını aktaran Sedat Arı, MOTELIFT markasıyla iç pazardaki taleplerin yüzde 30’unu karşılamayı hedeflediklerini açıkladı. Arı, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 4 bin adet makaslı platform satıldı. Biz, bu pazardan 1000 adetlik pay almayı planlıyoruz. Ayrıca 560 adet satılan eklemli platformlarda da 200 adetlik üretim hedefimiz var” dedi. Üretilen manliftlerin yerlilik oranının yüzde 73 olduğunu belirten Arı, bu oranı daha da artırarak ithalatın önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Global arenada iddialı adımlar atıyor

Yalnızca yerel pazarda değil, uluslararası arenada da global güçlerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Arı, Avrupa’nın ilk üç metal işleme firmasından biri olarak tanınan Hisarlar’ın yüzde 90 ihracat oranıyla çalıştığı bilgisini paylaştı. MOTELIFT markası altında üretilen ilk manliftin Almanya’ya ihraç edilmesi, bu hedefin somut bir göstergesi olarak öne çıktığını belirten Arı, Türkiye’de ise Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Bursa gibi büyük şehirlerde satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Satış sonrası hizmetleriyle de müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçladıklarının altını çizen Sedat Arı, “Hali hazırda 15 kişilik ekibimizle 24 saat içinde Türkiye’nin her noktasına ulaşarak servis ve yedek parça hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki dönemde, bizim çalışma prensibimize uyan bayi ve servislerle geniş bir yapılanmaya gitmeyi planlıyoruz,” diyerek, satış sonrası hizmetlerde de iddialı olduklarını ifade etti. Sedat Arı, “Hali hazırda 15 kişilik ekibimizle 24 saat içinde Türkiye’nin her noktasına ulaşarak servis ve yedek parça hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki dönemde, bizim çalışma prensibimize uyan bayi ve servislerle geniş bir yapılanmaya gitmeyi planlıyoruz” dedi.

Yerli markanın gücüyle geleceğe yatırım

MOTELIFT markasıyla, yerli üretimin gücünü ulusal ve uluslararası pazarlarda daha da artırmayı hedeflediklerini aktaran Arı, 50 yıllık deneyimini inovatif çözümlerle birleştirerek, hem çevreye duyarlı hem de teknolojik açıdan ileri düzey ürünler sunarak, manlift pazarında iddialı bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Sedat Arı, “MOTELIFT markasıyla ihracata paralel olarak iç pazarda da varlığımızı güçlendireceğiz” diyerek, şirketin geleceğe yönelik stratejilerini ortaya koydu.

MOTELIFT markasının Hisarlar Makina’nın yerli üretim gücünü dünya çapında sergileyen bir sembol olarak, sektörde yenilikçi çözümler sunmaya ve varlığını pekiştirmeye devam ettiğini vurgulayan Sedat Arı, “Hisarlar Makina, güçlü altyapısı, geniş ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesi ile yerli üretimin gücünü dünyaya gösterirken, MOTELIFT markası altında sunduğu ileri teknolojili ve çevre dostu ürünlerle manlift pazarında rekabet gücünü artırmayı sürdürüyor” açıklamasında bulundu.

Sektöre güvenlik, verimlilik ve inovasyon sunuyor

MOTELIFT’in yalnızca çevre dostu ve güvenli teknolojileriyle değil, aynı zamanda sunduğu verimlilik ve operasyonel avantajlarla da dikkat çektiğini aktaran Sedat Arı, “600 deneyimli çalışanın katkısıyla geliştirilen bu platformlar, zorlu iş sahalarında en yüksek performansı sunmak üzere tasarlanmıştır. Hem iç hem de dış pazarda rekabet gücüne sahip bu ürünler, müşterilerin taleplerine göre özelleştirilebiliyor ve sektörde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Hisarlar Makina, MOTELIFT markası ile sektörde güvenlik, verimlilik ve inovasyonun yeni standartlarını belirlemeye hazırlanıyor. Bu yeni marka, şirketin 50 yıllık deneyimini ileri teknolojili ürünlerle birleştirerek, hem yerel hem de global pazarlarda büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip. MOTELIFT, Hisarlar Makina’nın sektör liderliğini daha da pekiştirecek ve manlift pazarında iddialı bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştıracak” ifadelerini kullandı.