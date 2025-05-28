Saraç “ABD ile ticaret hacmini daha ileri taşımalıyız”

Eskişehir/Ekonomim

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmede konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç, Eskişehir OSB’nin Türkiye'nin en köklü ve en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Eskişehir’in nitelikli iş gücü, gelişmiş altyapısı ve stratejik konumuyla hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücüne sahip olduğunu vurgulayan Saraç, “ABD, Türkiye'nin en büyük ve en önemli ticaret ortaklarından biridir. Eskişehir OSB’den gerçekleştirilen ihracatın kayda değer bir bölümü ABD’ye yapılmaktadır. Özellikle savunma, havacılık, makine ve kimya gibi stratejik sektörlerde yüksek katma değerli üretim gerçekleştiriyor, bu ürünleri ABD pazarına başarıyla ihraç ediyoruz. Bu güçlü ticaret hacmini sadece sürdürülebilir kılmakla kalmayıp, aynı zamanda daha ileri taşımak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda kurumsal iş birliklerini güçlendirmeye, karşılıklı yatırımları ve teknoloji temelli ortaklıkları teşvik etmeye büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Ural “Eskişehir sanayisi önemli bir rol üstleniyor”

Türkiye’nin ABD Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural ise Eskişehir OSB’nin üretim altyapısı, teknolojik dönüşüm kabiliyeti ve kümelenme modeliyle dikkat çekici bir sanayi ekosistemi sunduğunu ifade etti. Türk sanayicisinin ABD pazarında daha görünür hale gelmesi gerektiğine inandığını belirten Ural, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinde sanayi bölgelerinin önemi yadsınamaz. Eskişehir OSB gibi organize sanayi bölgeleri, nitelikli üretim ve ileri teknoloji yatırımlarıyla bu süreçte önemli bir rol üstleniyor. Bu tür bölgelerin ABD pazarında daha etkin olabilmeleri adına biz de üzerimize düşen desteği vermeye hazırız.” Dedi. Görüşme sırasında taraflar, gelecekte yapılabilecek iş birlikleri ve ticaret köprülerinin kurulmasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca, Purdue University Northwest (Hammond, Indiana) öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Zeytinoğlu da yer aldı.

İş birliği güçlendirilmeli

ABD Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural ve beraberindeki heyet daha sonra Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’nı ziyaret etti. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelen Ural, iki ülke arasında süregelen ticaret ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin ihracat potansiyelinden ve ABD ile olan ticari iş birliklerinin daha da geliştirilmesi adına yürütülen çalışmalardan bahsetti. Taraflar, karşılıklı iş birliğini güçlendirecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.