Sarp Sınır Kapısı tır geçişinde rekor kırdı

NBE Artvin

Sarp Sınır Kapısı rekor çıkış rakamlarına ulaştı. Kapıdan bir günde 825’i çıkış, 484’ü giriş olmak üzere toplam 1.309 Tır geçiş yaptı. UND, Sarp Sınır Kapısı’ndaki geçiş sayılarının artmasının Türkiye’nin transit konumunu güçlendirdiğini belirterek, “Ülkemizden geçen Orta Koridor ’un da güç kazanması sağlanmıştır” dedi.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği), Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanın rekor geçiş sayıları ile ilgili bir açıklama yaparak, bu artışın Sarp Gümrük Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar ve gayretlerin sonucu gerçekleştiği belirtildi.

UND tarafından yapılan açıklamada; pandemi öncesinde, Türkiye’den Gürcistan ve Orta Asya ülkelerine ortalama 450 civarında ihracat yönünde çıkış gerçekleştiği belirtilirken, Sarp Gümrük Müdürlüğü’nün yoğun çabaları sayesinde, 26 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye’den Gürcistan’a ihracat çıkışlarda rekor kırıldığı aktarıldı.

Türkiye’den Gürcistan’a 825 araç çıkışı, Gürcistan’dan Türkiye’ye ise 484 araç girişi olduğu bilgisini paylaşan UND, “Ülkemizin Orta Koridor’daki konumunun güçlendirilmesi için, bu sayının daha da arttırılması, taşımacılık alanında dijital ve kolaylaştırıcı sistemlerin uygulamaya konması gerekiyor.” dedi.

Stratejik öneme sahip

Sarp Sınır Kapısı’nın, pandemi ve dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmeler ile ülkemizin en önemli ve stratejik sınır kapılarından biri haline geldiği belirtilen açıklamada, “Öncelikle pandemi de, Orta Asya ülkelerine ulaşımda en önemli transit ülke konumunda olan Türkmenistan’ın, sınır kapılarını kapatmasıyla, büyük bir taşımacı yoğunluğu Güney Koridoru’ndan, Kuzey Koridoru’na yönelerek, Sarp Sınır Kapısı’nı tercih etmeye başladı. Türkmenistan’ın, pandemi sonrasında sınır kapılarını açmasına rağmen, bölge ülke taşımacıları, Sarp sınır kapısını kullanmaya devam ediyor.” denildi.

Sarp artan trafiğe cevap verdi

“Sarp Sınır Kapısı, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası, sınır kapısına yönelen ikinci bir aşırı yoğunluğu göğüslerken. Avrupa Birliği’nin ülkeye girişini yasakladığı Rusya ve Belarus taşıtları, tamamıyla Sarp Sınır Kapısı’nı kullanmaya başlamış, Ukrayna taşıtları da, ticaret ve taşımacılığın arttığı Gürcistan ve Azerbaycan’a ulaşmak için Sarp Sınır Kapısı’nı tercih ediyor.” denilen açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Orta Asya ülkelerine ticaret ve ulaşımı arttırmayı hedeflerken, Orta Koridoru, ana transit geçiş noktası olarak belirlediğinin de altı çizildi.

UND’den teşekkür

UND açıklamasında, bu artışın ülkemizin transit konumuna ve ticaretine olan katkısına dikkat çekilerek “Kapıda görevli Gümrük Teşkilatı, yoğun bir trafiği yönetmeye, ülkemizi Orta Koridor haritasında konumlandırmaya çalışmaktadır. Derneğimizin bu konuda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğümüze, Sarp Gümrük Müdürlüğümüze ve Gürcistan gümrük yetkililerine uyumlu çalışmalarına güveni tam olup, sağlanan rekor çıkış sayısı için de Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Sarp Gümrük Müdürlüğüne ve Gürcistan gümrük yetkililerine sektörümüz adına şükranlarımızı sunarız.” ifadelerine yer verildi.