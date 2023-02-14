SASKİ Elbistan'da su sorununu çözdü

SAMSUN - Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden Samsun Büyükşehir Belediyesi 162 araç ve 340 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mobil mutfak, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi çalışmalarla depremden zarar gören insanlara destek olurken SASKİ ekipleri de bölgenin içme suyu sorununu çözme noktasında canla başla çalışıyor. Ekiplerce hatlarda oluşan arızaların giderilmesi, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarının jeneratörler yardımıyla çalıştırılması gibi birçok konuda çalışmalar yapıldı.

Bölgeye giderek çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İçme suyu ustalarımız, pompa ustalarımız, mühendislerimiz burada canla başla görev yapıyor. Su altında kalmış olan Elbistan ilçesinin ana terfi merkezinde pompa ve motorlarla ilgili arızaları giderdik. Ardından bin, 4 bin ve 5 bin ton olan 3 tane depoya su verdik. Çadır kentlerin olduğu tuvaletlerin kullanım suyunu temin etmek için nehirden iki ayrı noktaya dalgıç pompalar ve klorlama tesisleri ile birlikte seyyar boru hatları çekip kullanıma sunduk” diye konuştu.

Elbistan’ın yüzde 70’inin su sorunu çözüldü

İhtiyaç olan tüm bölgelerde gücümüz yettiğince temiz su sağlıyoruz diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Elbistan'ın su sorununu çözmek için SASKİ ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor. İlgili kurumlarla sürekli olarak koordinasyon halinde olan ekiplerimiz, elektrik enerji ihtiyacına büyük ölçüde çözüm bulurken; Elbistan ilçesinin yüzde 70'inin su sorununu çözdü. Köylerin de yüzde 95'ine su verildi. İlçede su verilmeyen yüzde 30'luk kısımda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz oralara da suyu vereceğiz" şeklinde konuştu.