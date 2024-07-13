SASKİ, şehir içi yollardaki 10 bin kapağa müdahale edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kot farkının altında kalan rögar kapaklarını yükseltme çalışmalarını sürdürüyor. SASKİ, bu kapsamda kapak açım, yükseltme ve temizleme çalışmaları kapsamında 10 bin adet kapağa müdahale edecek. Şehrin muhtelif bölgelerinde devam eden çalışmalar kapsamında ana hatların, ızgara ve parsel bacalarının temizliği yapılarak hatların daha sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanacak. İçerisine biriken atık maddelerden dolayı görevini yerine getiremeyen ızgaralar ise aktif hale getirilecek.

Adapazarı ilçesi Yahyalar ve Erenler ilçesi Küpçüler mahallelerinde tamamlanan çalışmalar ile yollar sürücüler için konforlu hale getirildi. Program kapsamında şehir genelinde devam eden temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandığında ise yoğun yağışlarda dahi tıkanıklık sorunu yaşanmayacak.