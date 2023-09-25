SASKİ'den taşkınları önleyecek proje

SAMSUN/EKONOMİ

Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kent merkezi ile birlikte Samsun'un 17 ilçesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilerken bir taraftan da arıtma tesisleri inşa ederek dev çevre yatırımlarını hayata geçiriyor. SASKİ şimdi de ani ve sağanak yağış sonrası kot probleminden kaynaklı sanayi bölgesi ve çevre yollarında biriken yağmursularının deşarj edilememe sorununu ise, Keson Terfi Merkezi ile çözüyor.

Terme, Bafra ve Canik ilçelerinde inşa edilecek büyük keson kuyu imalatı çalışmaları başladı. İlki Canik ilçesinin eski stat kavşağındaki Çarşamba Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan orta refüjde inşa edilen 6 metre çapında ve 8 metre derinlikteki kuyunun 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşme bedeli 7 milyon 555 bin lira olan projenin inşaat çalışmaları bittiğinde, sağanak yağmurlar sonrası bölgede biriken yüzey suları, terfi merkezindeki pompalar ile keson kuyuda biriktirilecek.

Depolanan sular, ardından genişletilecek şebeke hattı ile Mert Irmağı’na aktarılacak. SASKİ, bu sayede bölgede yaşanan yağmursuyu ve taşkın probleminin önüne geçecek. Zayıf noktalara güçlendirme, yağmur ve taşkın sularının tahliyesine ilişkin tespit ettikleri zayıf noktaları keson kuyu imalatlarıyla güçlendireceklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi. Bu yıl ani ve şiddetli sağanak yağışlar sonucunda maalesef sel ve taşkın afetleri yaşadık. Ekiplerimiz hızla müdahalede bulundu ve hemen sel suları tahliye edildi yollar ulaşıma açıldı. Kısa sürede şiddetli yağan yağışlarla ilgili yetersiz noktaları belirleyerek, projeler ürettik. Eski Sanayi Sitesi ve Gülsan Sanayi Sitesi’nde keson kuyu inşaatımız sürüyor. Kuracağımız 4 motorlu pompayla tahliyesini sağlayacağımız suyu, Mert Irmağı’na göndereceğiz” dedi.