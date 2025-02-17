Satın alma ve tedarik zincirlerinde karbon salımı önem kazanıyor

EKONOMİ/ADANA

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve TÜSMOD işbirliğiyle ‘Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi’ düzenlendi. Zirve kapsamında ‘Tedarik Zincirinde Sürdürebilirlik: Doğaya ve Ekonomiye Yatırım’ paneli ve workshop etkinliği yapıldı. Adana Sanayi Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, TÜSMOD Başkanı Gürkan Hüryılmaz, ADASO Genel Sekreteri Veli Oğuz, TÜSMOD Genel Sekreteri Seran Akın ile sektör temsilcileri katıldı.

Kıvanç: Sanayinin geleceği, tedarik zinciri ile mümkün

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, tedarik zinciri yönetiminin sanayinin geleceği için kritik bir rol oynadığını söyledi. Kıvanç, "Satın alma ve tedarik zinciri yönetimi, sadece bir operasyon süreci değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet avantajıdır. İş dünyasının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamak, verimliliği artırmak, sürdürebilirlik ilkelerine uygun hareket etmek ve dışa bağımlılığı azaltarak yerli üreticilerimizi desteklemek en temel hedeflerimizdendir. Bu zirve, deneyimli profesyoneller ile genç meslektaşlarımızı bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden çok kıymetli bir platform olacaktır. Sanayinin sürdürebilir geleceği, ancak güçlü bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olabilir" dedi.

Hüryılmaz: Tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik önemli

TÜSMOD Başkanı Gürkan Hüryılmaz konuşmasında global tedarik zinciri trendlerine değindi. Hüryılmaz, "Dünya genelinde satın alma ve tedarik zinciri yönetimi, sadece fiyata odaklanmıyor. Artık karbon salınımı, çevreye etki ve geri dönüşüm gibi unsurlar da önem kazanıyor. Firmalar, tedarik ettikleri ürünlerin çevreye ne kadar zarar verdiğini, sürdürebilirlik kriterlerine ne ölçüde uyduğunu da hesaba katıyor. Türkiye'nin ihracatını artırmak ve ithalatı azaltmak için tedarik zinciri profesyonellerinin bir araya gelerek ortak hareket etmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Sektör profesyonelleri gözlem ve analizlerini paylaştı

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, sektör profesyonelleri ve akademisyenler, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminin farklı boyutlarını ele aldı. Dört oturumdan oluşan zirvede, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, inovasyon, dijitalleşme ve sektörel yaklaşımlar gibi konular masaya yatırıldı. İlk oturumda Temsa'dan Akın Ergür "’Satınalma Hakkında Kitaplarda Yazmayanlar’ başlıklı sunum yaptı. Bossa’dan Besim Özek ‘Son 5 Yılda Değişen Dünya Ticaret Sistemi ve Yeni Tedarik Modelleri’ konusunu ele aldı. İkinci oturumda MST’den Kürşat Sayılgan ‘Satınalma ve Tedarik Yönetiminde Sektörel Yaklaşımlar’ üzerine konuşurken, Koluman’dan Burak Kaan Saltık ‘Savunma Sanayiinde 2025 Beklentileri’ konusunu anlattı. Üçüncü oturumda ABC Deterjan’dan Barış Sarıgül ‘Tedarik Zincirinde Sözleşme Yönetiminin Önemi’, Berdan Cıvata’dan Zeynep Şemsi Aysalar ‘Sürdürülebilirlik ve İnovatif Çözümler’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Son oturumda Türk Traktör’den Derya Şimşek ‘Satınalma’da Dijital Dönüşüm Uygulamaları’ hakkında bilgi verdi, Pegasus Havayolları’ndan Şerife Akın da "Havacılık Sektöründe Merkezi Satınalma, Tedarikçi Seçim Kriterleri ve 2025 Ajandası" konusuna değindi.