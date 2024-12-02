SATSO Başkanı Altuğ: Sakarya kara savunma sanayiinin en önemli üretim merkezi konumunda

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı istişare edildi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

İhracatı artırmak için çabalıyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, “Seyit Ardıç başkanımıza ve çok değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Sakarya’mız tıpkı Ankara gibi Türkiye’nin üretimde ve ihracatta lokomotif illerinden biri. Ankara ihracatta 4. sırada, Sakarya’mız da 7. sırada. Ankara özellikle hava savunma sanayiinde önde giderken Sakarya kara savunma sanayiinin en önemli üretim merkezi konumunda. Birbirine benzer potansiyel barındıran iki şehir. Başkentimiz, ülkemizin bekası için önemli ve tüm kararlar orada veriliyor. Bizler de SATSO olarak Sakarya’dan ülkemizin gelişimini esas alan üretim odaklı adımlar atarak tüm ülkemize yayılması için çabalıyoruz. 18 bine yakın üyemizi temsilen 34 meslek komitemiz, 95 meclis üyemiz, 15 komisyon-kurulumuzla özellikle planlı üretim alanları, nitelikli istihdamı artıracak eğitim odaklı çalışmalar ve ihracatı artırmak için çabalıyoruz.” dedi.

İhracatta 4. sıradayız

ASO Başkanı Ardıç ise ziyarette yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “ASO olarak bizler de 10 bin üyemiz, 40 meslek komitemiz ve 97 meclis üyemizle şehrimiz ve ülkemiz için çalışan, üretimi ve özellikle de katma değerli üretimi artırmak için çabalayan bir odayız. Özellikle ihtisas üretim ve gelişim alanları, mesleki eğitim merkezleri gibi önemli projelerimiz var. Bunları da geliştirmek için çabalıyoruz. İhracatta 4. sıradayız. Geçtiğimiz yıllara oranla son dönemlerde ciddi atılımlar gerçekleştirerek ihracatta üst sıralara doğru yükseldik. Odamız üyesi olup da Sakarya’da yatırımı ve üretimi olan çok büyük çaplı firmalarımız var. Bu nedenle SATSO ve Sakarya ile de organik bir üretim bağımız var. Bizler de bu bağı kullanarak iş birliğimizi ve birlikte ülkemizin gelişimine katkı sunacak ortak girişimleri hayata geçirmekten memnuniyet duyacağız.”