Savaş nedeniyle gelemediler bildirilerini online sundular

Ali Baş/Fethiye

Uluslararası Doğa Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı’nın (İCONAT 2025) 7.si bu yıl Fethiye’de gerçekleştirildi. ICONAT 2025 daha önce Ukrayna, Azerbaycan, KKTC, Türkiye-Antalya ve Bulgaristan’da yapıldı. Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar alanlarında çalışan çok sayıda bilim insanı konferanslara katıldı.

Konferansa ülkemizin yanı sıra Ukrayna, Azerbaycan ve KKTC’den olmak üzere 8 üniversite adını verdi. Konferansa Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Malezya, Cezayir, Fas, Bulgaristan, Çin, USA, Filistin ve Hindistan’dan bilim insanları katılırken, 63 bildiri sunuldu.

Halka açık panel yapıldı

Konferansta bu yıl ilk kez farklı bir uygulamaya da gidildi. Bilimsel

çalışmaların bilim insanları tarafından sunulmasının yanı sıra, toplumun dikkatini çekebilecek konularda konuşmalar ile toplumu bilgilendirme amaçlı herkesin katılımına açık olarak bir de panel düzenlendi.

Prof. Dr. Ali Demirsoy, “2035 Sonun Başlangıcı: Küresel Isınma” Dr. Eşref Atabey, “Fethiye’de Deprem Tehlikesi, Sıvılaşma, Tsunami Riski ve Zemin Özellikleri” Prof. Dr. Cengiz Türe, “İklim Değişikliğine Bağlı Kentsel Kırılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye’den Bazı Örnekler ve Fethiye” Prof. Dr. Abidin Kılıç “Dünyanın Uzaydaki Hareketi ve Etkileri başlıklı” konuşmaları Fethiye halkının yoğun ilgisini gördü.

Kılıç “Bombaların altında bildiri sundular”

ICONAT 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr, Abidin Kılıç, yaptığı değerlendirmede “Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Halime Ok'a ve personeline teşekkür ederiz. İCONAT 2026 yılında da organizasyonu Fethiye’de yapacağız. Savaşların devam ettiği Ukrayna ve Filistin gibi ülkelerden bildiri sunan bilim insanları ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir örnek verecek olursak Ukrayna’nın Harkiv şehri her gün bombalanıyor. Ancak Harkiv'de yaşayan bilim insanları bu ortamda dahi akademik çalışmalarını yürütüyor. Online da olsa sunumlarını başarıyla yapıyor. Takdiri hak ediyorlar.” dedi

2026 yılında da Fethiye’de yapılacak

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, alanında uzman pek çok akademisyenin katılımıyla gerçekleşen 7. Uluslararası Doğa Bilimleri ve Teknolojileri Kongresi’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Karaca “Kongrede; küresel ısınma, Fethiye’de deprem tehlikesi, sıvılaşma, tsunami riski, zemin özellikleri, iklim değişikliğine bağlı kentsel kırılganlık düzeyleri gibi güncel başlıkların yanı sıra; fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar teknolojileri alanlarında da bilimsel sunumlar gerçekleştirildi. Katkı sunan tüm değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu. Karaca Doğa Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı’nın 2026 yılında da Fethiye’de yapılacağını sözlerine ekledi.