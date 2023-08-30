Savunma sanayisinin yeni gözdesi: Çorum

MÜBERRA TAŞÇI/ÇORUM

1930’lu yıllarda ortaya çıkan ve bugün dünya markası haline gelen un değirmeni sektörü şehrimizin adeta sanayideki lokomotifidir. Bugün savunma sanayisinde “ben de varım” diyen Çorum’u da, belki de temeller o zaman atıldı. İlin tarım potansiyeline dayanarak gelişen un değirmenleri zamanla yerini modern teknolojiyle üretim yapan un fabrikalarına bıraktı. Bu süreç diğer sektörlerde de yaşandı. Örneğin kiremit ve tuğla sektörüne makine ve ekipman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan makine sektörü hızla gelişti. Şehrin gıda, makine ve toprağa dayalı köklü sanayi tecrübesi, ileri teknolojili imalat sanayi için de temel oldu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son zamanlarda Sungurlu OSB’ye yapılan yatırımların ardından Çorum’un bir savunma sanayi üssü olacağını dile getirdi. Aşgın, “Çorum’daki makine sektörü dış pazarda önemli ihracat oranlarına sahip. Çorumlu sanayiciler Kuzey Afrika, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İtalya, Romanya başta olmak üzere 160 ülkeye ihracat olanakları yakaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli savunma sanayisi vizyonu doğrultusunda şehrimizin başarılı müteşebbisleri, sanayici iş insanları geldiğimiz noktada çok önemli çalışmalara imza attı. Anadolu’nun bu kadim kenti, bugün savunma sanayisine yönelik ürettikleriyle bizler için de gurur vesilesi oldu. Geçmişten gelen birikimleriyle kabuğuna sığmayan bu şehir, daha da önemli ve güçlü katkılar vermeye devam edecek. Çorum, savunma sanayisinde önemli bir üs haline gelecek. Altyapısı, köklü geçmişi ve sanayi kültürüyle bunu başarabilecek güç ve kararlılıktayız” dedi.

Çorum’a 6 Milyar TL’lik savunma sanayi yatırımı

Ülkemizin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Başkan Aşgın, “6 Milyar TL’lik yatırımla Sungurlu OSB’ye kurulan barut, fişek ve kapsül üretim tesisi, şehrimizin savunma sanayisinde bir üs haline gelmesinde önemli rol oynayacak ve ülkemizin savunma sanayiine ayrı bir güç katacaktır. Çorum Belediyesi olarak tüm sanayicilerimizle sürekli istişare halindeyiz. Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere sanayi sitelerimizin başta altyapı ve yol çalışmaları olmak üzere ihtiyaç duyulan ve talep edilen tüm eksikliklerini gideriyoruz. Sanayicilerimizin önünü açıyor, şehrimize yeni yatırımlar gelmesi için imkanlarımızı sanayicilerimize seferber ediyoruz” diye konuştu.

Ya istiklal ya izmihlal

Başkan Aşgın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada bundan 101 yıl önce Türk milletinin boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Ülkemize yönelik saldırılarından bugün de vazgeçmeyen terör örgütlerinin ve hainlerin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarının altını çizen Aşgın, sözlerine şunları ekledi: “30 Ağustos 1922’de kazandığımız bu kutlu zafer, tüm şer odakları için bugün de önemli bir derstir. Bugün dahi, güzel vatanımızın birliğine, dirliğine kast eden hainler tarihten ibret almalı. Türk milleti olarak boyunduruğa girmeyeceğimizi, bağımsızlığımız ve onurumuz için neler yapabileceğimizi iyi anlamalı.”