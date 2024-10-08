Schattdecor, 4 yeni konseptiyle 26. İntermob Fuarı’nda yoğun ilgi gördü

EKONOMİ / KOCAELİ

Schattdecor, geçtiğimiz günlerde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, 26. Intermob Fuarı'nda, yenilikçi ürün ve çözümleriyle sektör profesyonellerini ağırladı.

4 yeni tasarım konseptiyle öne çıkan Schattdecor, fuar boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı. Estetik ve teknolojik yenilikleri bir araya getirerek sektördeki lider konumunu bir kez daha pekiştiren Schattdecor, sektöre bir kez daha “Şimdi Her Şey Mümkün!” dedi.

‘Tek Kaynak. Sınırsız Çözümler’

Schattdecor Türkiye Genel Müdürü Selçuk Ülger, fuar boyunca yine en büyük ilgiyi görmekten duydukları üst seviye memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Dünya çapında 17 farklı lokasyonda yer alan ve 29 farklı milletten toplam 3 bin çalışanımızla, güçlü bir birlik oluşturan bir organizasyona sahibiz. Tüm iş ekibinin birleşmiş becerileri ve ortak hedefi etrafında, güçlü bir yapı inşa ettik. Schattdecor olarak, mobilya ve ahşap endüstrisinin geleceğini şekillendiren en yeni tasarımların, malzemelerin ve teknolojilerin sergilendiği Intermob fuarında yer almanın gururunu taşıyoruz. ‘Tek Kaynak. Sınırsız Çözümler’ misyonumuz doğrultusunda, müşterilerimize en yüksek kaliteli, tüm sektör için trend belirleyen dekor ve yüzeyler sunma kararlılığımızı yine sürdürdük.” Ülger, Schattdecor, küresel bir etki yaratma misyonuyla "Madeby Schattdecor" kalite damgası altında üretim standardını tüm lokasyonlarında daima yüksek seviyede tutmaktadır.

“Freiraum konsepti 2024 yılının sonunda doğayla bütünleşen 4 yenilikçi temayla şekilleniyor”

MENA Tasarım ve Pazarlama Müdürü Begüm Çalı Özdemir ise estetik anlayış ve fonksiyonelliği birlikte sunan Freiraum başlığının, 4 yeni konsept ile taçlandırıldığını, özellikle son olarak gerçekleştirdikleri Global Essentials etkinliğinden sonra neredeyse tamamı yeni ürün olan yeni koleksiyon sunmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Begüm Çalı Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Freiraum konsepti 2024 yılının sonunda doğayla bütünleşen 4 yeni yenilikçi temalarıyla şekilleniyor. "Green Aesthetics", "Raw Essence", "Dark Elegance" ve "Crafted Simplicity" gibi alt temalar, doğanın sadeliğini ve sıcaklığını yansıtan tasarımlar sunuyor. Yeni bir stant konsepti yaklaşımı, bu dört yeni trend konusunu en iyi şekilde öne çıkardık. Bu yıl, müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi, güçlü turuncu/kırmızı ve yumuşak yeşil tonlarında vurgulayan iki bölümlü bir fuar standı karşıladı. Her bir trend teması, kendi renk ve malzeme kolajlarıyla açıklanan farklı trend dünyalarını barındırıyor. Bu akılda kalıcı yeni konsept ile, dışa dönük olarak bir kez daha benzersiz tasarım ve danışmanlık uzmanlığımızı vurgulamak istiyoruz.”

Green Aesthetics - Doğadan Gelen Estetik

Dark Green’in konseptin olmazsa olmaz parçalarından biri olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu bağlamda Green Aesthetics; Sakura, Batian, Euroasia Oak, Flamed beach,Ceramona Kestanie ve onları ortak bir noktada toplayan düz rengimiz Dark Green konseptin olmazsa olmaz parçaları. Green Aesthetics’in bu görsel yaklaşımı, sürdürülebilirlik ve doğayla uyum içinde yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Koleksiyonu içindeki Sakura deseni, büyük ve heterojen dokulu, adeta dokunulmamış bir taş” dedi.

Dark Elegance- Derin Zerafet

Schattdecor, sadece doğallığı değil, aynı zamanda mekânlara güçlü bir karakter kazandıran yüzeyler de sunmaktadır diyen Özdemir, “Dark Elegance koleksiyonu, mekânlara derinlik katan, adeta kullanıldığı alanın segmentini yükselten, lüks algısı barındıran koyu tonların kombinasyonlarını sunuyor. Black Mamba, Sonata, Venezia, Ravello, Marbella, Bilbao Walnutve hepsi tamamlayan AutumnLeaves rengimizin kombinasyonu standımızın bu sene starı oldu” diye konuştu.

Crafted Simplicity - Özenli Sadelik

2024 yılı Japandi stilinin altın yılı olduğunu söyleyebiliriz diyen Özdemir, “Bu konseptin yapı taşı ferah renkler, kendi içinde homojen dağılımlı ama ‘mükemmel kusurlulukta’ dekor tasarımlarını standımızda Crafted Simplicty konsepti adı altında sergiledik. Bu dekor kombinasyonlarının, yaşam alanları ve insanlar üzerinde sakinleştirici bir etki yaratacağına eminiz. Odak noktası, zaten doğasında sadelik olan malzemelerin, el yapımı özeniyle, doğal bir şekilde nasıl şekillendirildiği ve işlendiğidir. Tarragona, Clay, Brisbane Elm, Torre Del Greco, Telosa, Kalamosbu konsepti mükemmel anlatan dekorlarımız” dedi.

Raw Essence – Özünde Hamlık

"RawEssense" tasarım konsepti aslında büyük ölçekli, güçlü, basit desenlerin geri dönüşünü kutluyor ifadesini kullanan Özdemir, “Biliyorsunuz bu konsept iç mimaride, büyük koltuklar veya masalar gibi ağır mobilyalarla kendini gösteriyordu. Formlar artık sade ve minimalistik, ancak küçük ölçekli detaylardan ziyade,masif, kompakt ve güçlü. Mimari olarak çözülmüş formlar, geniş elemanlar, yani "ham yapılar" çok önemli. Saflık, gerçekçilik ve dayanıklılık. Geniş traverten dekorlar, "Coloseo" veya metalik, fırçalanmış yüzeye sahip "Sonata" dekorumuz bu trend dünyasında başı çekiyor. Noce Serrano, Golden Tasmania, Sydney ve onlar birleştiren güçlü düz rengimiz Rust bu konseptin temsilcileri” diye konuştu.

Devrim Yaratan Çözümler – MFS Touch

Fuarda büyük ilgi gören diğer bir ürünün ise, HSG (Hans Schmid Gronau) ile işbirliği içinde gösterdiğimiz MFS-Touch ürünü olduğunu vurgulayan Begüm Çalı Özdemir, “Kadife gibi yumuşak dokusu ve süper mat görünümüyle dikkat çeken bu yüzeyin aslında öne çıkan en önemli özelliği muadillerini geride bırakan yüksek çizilme, su/nem direnci. Hem iç mimaride tezgah gibi dayanıklılık gerektiren yüzeylerde, hem de dış mekan kullanımına uygun 2 farklı opsiyonu olan bu ürün uluslararası alanda da büyük talep görüyor” dedi.

Özdemir, “Schattdecor, “Şimdi Her Şey Mümkün!” yaklaşımıyla tasarımda sınırsız özgürlüğü ve sonsuz olanakları vurgularken, müşterilerine tasarım ve uygulama alanlarında sürekli yenilikler sunmayı ve böylece beklentilerini aşmayı hedefliyor” dedi. Fuar boyunca sergilenen ürünler, bu misyonun bir yansıması olarak ziyaretçilerden tam not aldı. Schattdecor, geleceğin trendlerine yön veren yenilikçi çözümleriyle, sürdürülebilirlik ve estetiği birleştirerek sektördeki lider konumunu korumaya ve geleceğin tasarımlarına ilham vermeye devam ediyor.