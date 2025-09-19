  1. Ekonomim
Şehir içi yolcu ve servis taşımacılığı sorunları MTSO’da görüşüldü

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) Vali Yardımcısı İrfan Demiröz başkanlığında ‘Mersin Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Sektör Toplantısı’ düzenlendi.

MTSO adına Meclis Başkanı Hamit İzol ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar’ın katıldığı toplantıda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden Şoförler Odası’na Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’ndan Minibüsçüler Esnaf Odası’na İl Emniyet Müdürlüğünden Jandarma Komutanlığına, Defterdarlıktan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne,  Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden Karayolları Bölge Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından Zabıta Dairesi Başkanlığına kadar konunun tüm tarafları ilk kez çözüm için aynı masa etrafında bir araya geldi.

Yetki belgelerinin denetlenmesi, kart uygulamasının yaygınlaştırılması, korsan yolcu ve servis taşımacılığı, karayolu altyapı ve trafik düzenlemelerinin iyileştirilmesi gibi sektörü ilgilendiren birçok konu masaya yatırıldı. Minibüs, servis, taksi, tarım işçisi taşıması gibi çok geniş perspektifte ele alınan şehir içi yolcu taşımasında yaşanan sorunlar çözümleriyle birlikte tartışıldı. Çözümler için notlar alındı. Değerlendirme toplantısı için 6 ay sonra bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

