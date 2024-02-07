Şehitkamil Belediyesi, Gazilik ünvanını kitaplarla kutladı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Şehitkamil Belediyesi tarafından 8 Şubat Antep’e “Gazi” ünvanının verilişinin 103. etkinlikleri kapsamında L’ILLUSTRATION; Journal Unıversel’e Göre Antep Harbi ve Hz. Ömer’in Fatihlerinden 2. Abdülhamid’e bir Ulus Şehir Ayıntab isimli kitap setinin lansman toplantısı Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) yapıldı.

Toplantıya; Gaziantep Vali Yardımcıları Murat Akyüz, İlker Eker, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe ve gazeteciler katıldı.

L’ILLUSTRATION; Journal Unıversel’e Göre Antep Harbi eserin editörlüğünü yapan Prof. Dr. Bilgehan Pamuk sunum eşliğinde kitap ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Bilgehan Pamuk yaptığı konuşmasında, “Bugün 8 Şubat Gaziantep’e Gazi ünvanının verilişinin yıldönümü etkinlikleri kapsamında sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Gazilik ünvanını kazanan bu şehirde elimizden geldiği kadarıyla bunu anlamlandırma noktasında imkanlarımız dahilinde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de lansmanını yaptığımız L’ILLUSTRATION; Journal Unıversel’e Göre Antep Harbi adlı eserimiz çok dikkatimizi çeken bir çalışma oldu. Bun bu konuda bizlere destek sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hz. Ömer’in Fatihlerinden 2. Abdülhamid’e bir Ulus Şehir Ayıntab isimli kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Zeynel Özlü ise kitabın kısa bir tanıtımını yaptı. Özlü, “Bu kitabın hikayesi gerçekten çok uzun. Yaklaşık 4 yıllık bir zaman aldı. Tabii özellikle Osmanlı dönemi Gaziantep'le ilgili çok çalışma var ama Osmanlı öncesini anlatan bunları vurgulayan İslami dönemi, Memluk dönemi, Dulkadiroğlu dönemi Timur'un işgali, haçlıların dönemi anlatıldı. Ancak Haçlılar döneminde bu bölgedeki hezeyanı, zulümleri anlatan bir kitap hazırlanmamıştı. Bunu da sağ olsun Rıdvan Başkanım bana söylemişti. Biz de 2, 2 buçuk yıl aşağı yukarı çalıştık, sağ olsun bunu da kitaplaştırdı Başkanımız. Bu tür çalışmalar bize de ivme kazandırıyor. Ben, Gaziantep halkı adına, ilim alemi adına, Başkanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Gerçekten, 15 yıllık Belediye Başkanlığı hayatım içerisinde en çok zevk aldığınız durduğunuz iş ne derseniz işte bu sahnedeki eserlerdir. Yarın bu makamlarda bizler olmayacağız ama bu eserler nesilden nesile devam edecek ve bu bilgilerin ışığında geleceğe yol verilecek. Eğer geçmişimizi bilmiyorsak, geleceğimize yön verme imkanımız yok. Şu ana kadar hayata geçirilen bu eserlerin içerisinde, Antep savunmasında neler çektiğimize baktığımızda, en sonu ancak açlıkla bizi terbiye edeceklerine inanarak bizi hapsediyorlar. 100 yıl sonra şu anda Filistin'de de aynı işler uygulanıyor. Filistin'den bana ne dersek yarın Allah korusun yeniden bu olayla karşı karşıya kalabiliriz. O açıdan bunları gerçekten idrak ederek yaşamamız lazım. Bu konuda emek veren tüm hocalarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada Bilgehan Bey ve Zeynel Bey burada. Biz bu eserlerin hayata geçirilmesi noktasında da mümkün olduğu kadar ağırlıklı olarak tercümeye dayalı, mutlaka kaynak gösterilebilecek eserlerden faydalanmaya çalıştık. Yoruma dayalı konular olduğu takdirde, yarın bunların tersi savunulabilir ama bizden sonraki nesillere sağlıklı bilgiler aktarabilmek istiyorsak, bunların bu şekilde olması gerekiyordu. Yine hocalarımızın konuşmasının içerisinden çıkarttığımız bir aslında ama tema var. Taş devrinden beri bu topraklarda hayat devam etmiş. Değişik kültürler gelmiş, değişik medeniyetler geçmiş ama bunlar bir imbikler filizle edile edile bu noktaya gelmiş. Gaziantep ve bu coğrafya hakikaten dünya üzerinde önemli noktalardan bir tanesi. Bunun farkında olarak yaşamamız lazım ve bizden sonraki nesilleri de bu şekilde yönlendirmemiz lazım. Bu konuda emek veren hocalarımıza çalışma arkadaşlarımıza özellikle baskısı noktasında emek veren bizim beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Prof. Dr. Bilgehan Pamuk ile Prof. Dr. Zeynel Özlü’ye günün anısına çiçek takdiminde bulundu.