MG International, Sanayi Su Buluşması’nda projeleriyle dikkat çekti

EKONOMİ / KOCAELİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında geçtiğimiz günlerde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması” programı düzenlendi. Sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve endüstriyel su verimliliği uygulamaları konusunda paydaşlar arasında tecrübe paylaşımının ve iş birliği ortamının güçlendirilmesinin hedeflendiği programa; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Esans sektörünün öncü kuruluşu MG International Fragrance Company de, endüstriyel su verimliliği uygulamaları, sürdürülebilir üretim politikaları ve çevre altyapı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla etkinlikte yer aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şirket yetkililerinden bilgi aldı. Sürdürülebilir bir gelecek için yatırımlar gerçekleştiren MG International’ın yaptığı çalışmalar, esans üretiminde gerçekleştirilen projeleri dinleyen iki Bakan, doğal kaynakların verimli ve özenli kullanılmasına yönelik çalışmalarından ötürü tebrik etti.

MG International Fragrance Company, esans üretiminde çevre hassasiyetlerini gözeterek üretim proseslerini güncelliyor ve yeni hammadde üretiminde yerel kaynakların sürdürülebilir imkanlarla verimli kullanılmasını sağlıyor. Katma değeri yüksek olan esansiyel yağların hammadde çeşitlendirilmesinde, üretimde inovasyon yoluyla daha yüksek ekonomik üretkenlik düzeyine ulaşmayı hedefleyen şirket; yüksek teknoloji kabiliyetleri ile CO2 salınımını azaltıyor, efektif hammadde kullanımı ile birlikte biyoçeşitliliğin korunmasını sağlayarak ekosistem dengesini gözeten üretim gerçekleştiriyor. Son olarak şirket; KSO tarafından Türkiye’nin en prestijli çevre ödülü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Kimya Sektörü Çevre Ödülü’nün sahibi olmuştu. Enerji tasarrufu projeleri (LED aydınlatma otomasyon sistemleri, I-REC sertifikası) Sıfır Atık çalışmaları, yağmur suyu toplama çalışmaları, su azaltımı çalışmaları, arıtma tesislerinde çıkan atık suların geri kazanılarak tekrar kullanılması, tehlikeli atık azaltımı çalışmaları, hurda azaltımı çalışmaları, koku azaltım çalışmaları, emisyon ve karbon salınımı azaltımı çalışmaları, karbon-su ayak izi doğrulaması, biyoçeşitlilik çalışmaları, Sürdürülebilirlik Raporu ve çevre temalı sosyal sorumluluk projeleri nedeni ile Kimya Sektörü Çevre Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.