Sektörden ayrılan kadın mühendisler mesleklerine geri dönüyor

EKONOMİ (BURSA) - Kadın mühendislerin mesleki alanda daha fazla görünürlük kazanması ve karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenmesi için çeşitli projeler yürütmeye devam eden Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD), “Dönüşüm Bugün” projesinin kapanış toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Toplantıda, “Finansal Okuryazarlık ve Para Piyasaları” başlığıyla konuşma yapan Ekonomist Dr. Derya Hekim, ekonomik bilinçlenmenin kadınların mesleki güçlenmesindeki rolüne vurgu yaptı. TÜMKAD Yönetim Kurulu’nun ve üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, “‘Dönüşüm Bugün’ projesini başlatırken amacımız çok netti. Belirli nedenlerle sektörden ayrılmış kadın mühendislerimize, mesleklerine dönüş yolculuklarında destek olmak istedik. Çünkü biliyoruz ki, sektörden ayrılan her kadın mühendisle birlikte toplumun üretim gücü ve ülkenin potansiyeli de azalıyor. Kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Profesyonel koçlarımızla iş birliği yaptık. Geri dönüş sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda sektörümüz için bir zenginlik, ülkemiz için bir güç ve geleceğimiz için de bir ilham kaynağı. Biz de bu dönüşümün mimarlarıyız. Her bir kadın mühendisin yolu açık olsun” dedi.

Toplantı, katılımcıların soruları ve geri dönüş hikayeleriyle sona erdi. Projenin yeni döneminde daha fazla kadın mühendise ulaşılması hedefleniyor.