Selçuklu Belediyesi'nden spora bir yatırım daha

BURCU SUNA/KONYA

Düzenlenen açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Adnan Bahçeci, Konya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Ay, Konya Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Yavaş, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Pırıltı, Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Selçuklu İlçe Emniyet Başkanı Ersan Aydın, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Selçuklu Muhtarlar derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri , spor okulu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Saha yenilenen yüzüyle Konya ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaya devam edecek. Tesiste yapılan çalışmalarla eskiyen sentetik çim saha kaldırılarak yerine daha büyük ve UEFA standartlarına uygun bir sentetik çim saha yapıldı. Stat alanına sentetik çim sahanın yanı sıra tribün ile birlikte 2 adet hakem odası, idari ofis, sağlık odası, gözlemci odası ve 4 adet soyunma odası bulunan idari bina inşa edildi. 546 metrekare alanı bulunan stadyumda ayrıca 27 araçlık otopark yer alıyor.

"Sentetik Çim Sahamızı yenilenen yüzü ile ilçemize kazandırdık"

Selçuklu Belediyesi olarak bir taraftan yeni ve modern spor tesislerini ilçeye kazandırırken diğer taraftan da mevcut tesislerin daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi için yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sentetik Çim Saha ve İdari Binamız, Selçuklu Belediyemize ait büyük stadyumun yan tarafında bulunan bu sentetik futbol sahamız yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Ayrıca idari bina ve soyunma odalarına da ihtiyaç vardı. Bizler de bu ihtiyacı hızlı bir şekilde gidermek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızın ardından tesisimiz FİFA standartlarına uygun hale gelmiş oldu. 547 metrekare alan üzerinde kurulu olan tesisimizin toplam maliyeti 26 milyon 240 bin TL. Tesisimizde suni çim sahayı tamamen yenilerken sahanın etrafını tel örgüyle çevreledik. Ayrıca saha içerisine bir adet gözlemci kulübesi yerleştirdik. Yine, uygulamış olduğumuz ışıklandırma çalışmasıyla birlikte akşam maçlarının da oynanabilmesine imkân tanıdık. Ayrıca futbol sahasının hemen yanına vatandaşlarımızın maçları takip edebilmeleri için iki adet portatif tribün monte ettik. Tabi tesisimizin bir de idari binaya ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı da gayet modern bir idari bina inşa ederek karşıladık. İdari binamızda; 51 metrekare büyüklüğünde 4 Adet Soyunma Odası, 17 metrekare büyüklüğünde 2 adet hakem odası, 35 metrekare büyüklüğünde idari ofis, 17 metrekare büyüklüğünde sağlık odası, duş ve tuvaletler bulunuyor. Tesisimizde ayrıca 27 araç kapasiteli otopark alanı yer alıyor.

Yapmış olduğumuz yenileme çalışmalarının ardından Selçuklumuz FİFA standartlarına uygun bir tesise sahip oldu. Burada ben şunu da ayrıca belirtmek istiyorum, bu tesisimizden sadece Selçuklu Belediyespor Kulübümüz değil, ihtiyaç duyulması halinde tüm Konya amatör futbol takımlarımız yararlanabilecekler. Bu anlamda bakıldığında Konyamız çok önemli bir futbol tesisi kazanmış oldu. Tabi, bugün resmi açılışını yaptığımız Sentetik Çim Sahamızla birlikte 51’i merkez ve dış mahallelerimiz, 49’u ise okullarımız olmak üzere Selçuklumuza bugüne kadar 100 adet sentetik çim saha kazandırmış olduk." dedi.

"En büyük hazinemiz gençlerimiz"

Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da spora en büyük değeri vermeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "213’ü milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcu sayısı ile Selçuklu Belediyesporumuz Türkiye’nin en büyük ve en önemli amatör spor kulüpleri arasında yer alıyor. Kulübümüz, son 1 yılda 10 branşta katılmış olduğu Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda toplam 74 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Tekvando, Güreş, Judo, Kick Boks, Wushu, Kung-Fu, Karate, Masa Tenisi, Bisiklet, Satranç ve Halter branşlarında müsabakalara katılan 66 sporcumuz, 37 altın, 19 gümüş ve 18 bronz olmak üzere 74 madalya kazanarak Selçuklumuza büyük bir mutluluk yaşattı. Bunun yanında Yaz ve Kış Spor Okullarımızda 13 bin 663 Öğrencimiz 13 branşta eğitim alıyor. Son olarak yakın bir süre önce Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi Projemiz kapsamında bütün spor okullarımızda bulunan çocuklarımızı farklı kategorilerde ölçme ve değerlendirmeye tabi tuttuk. Bu çalışmamız Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı ölçme çalışması oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde sözleşmesini yapacağımız Yeni Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizle birlikte spor alanında tesis sayımızı ve fiziki imkanlarımızı çok büyük ölçüde geliştirmiş olacağız. Arzu ediyoruz ki şehrimizde ve ilçemizde bütün çocuklarımız spor yapsınlar, bütün çocuklarımız sporla ilgilensinler. Selçuklumuzda sporla ilgilenen tüm çocuklarımızın içerisinde mutlaka çok yetenekli, çok kabiliyetli sporcularımızın olduğunu biliyoruz. Hedefimiz onları en iyi şekilde, en doğru şekilde tespit ederek hem kendi branşlarında milli sporcu kategorisinde sporcu olarak yetiştirmek, ondan sonra da inşallah Selçuklu Belediyesi olarak,Selçuklumuzdan olimpiyat şampiyonlarını çıkarmak. Bizler Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya önem vermeye, onlara yeni tesisler, yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz. Tabi bu anlamda sadece spor alanında değil, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında da gençlerimiz için tüm gücümüzle seferber olacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki güçlü Türkiye yolunda en büyük hazinemiz gençlerimiz.

Bizler gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta Selçuklumuza ve Konyamıza hizmet etmeye gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan devam edeceğiz. Bu konuda her zaman olduğu gibi durmak yok, yola devam diyoruz. Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Saha ve İdari Binamızın başta gençlerimiz olmak üzere Selçuklumuza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

“Bu saha standartlarıyla Türkiye’de örnek bir tesis”

Sözlerine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya spora kazandırdığı bu önemli tesis için teşekkür ederek başlayan Konya Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Remzi Ay:” Şu gördüğümüz tesis Türkiye'de bir numara . Başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten gece ışıklandırılmasıyla FIFA standartlarında sentetik sahasıyla gerçekten öğünülecek bir tesis. Burada bundan bir ay önce Türkiye Şampiyonası yaptık ve ilk maçlarımızdan biriydi. 14 yaşta Türkiye Şampiyonası’na gelen misafirlerimiz hayran kaldı. Bu hizmetler takdire şayan çünkü bizim çocuklarımızı buraya yönlendirmemiz, cep telefonundan kurtarmamız gerekiyor. Başkanımız spor okullarıyla gerçekten Selçuklu Belediyesi olarak örnek çalışmalar yapıyor. 16 branş var ve bu branşlarda Türkiye'de ses getiren bir kulüp.

Konya'da diğer belediyelerimiz de dahil sprora çok büyük önem veriyorlar. Ben Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak gerçekten bu tesislerimizde övünüyorum. Ben bu futbolun içerisinden gelmeyeyim. Küçük yaşta Konyaspor'da başladığım futbola diğer çeşitli amatör takımlarda devam ettik. Ama biz toprak sahalarda büyüdük. Şimdi Konya'mızda yılda 1200 tane amatör müsabaka oynanıyor. Bu yükümüzü çeken Selçuklu Belediyemizdeki, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzdeki Karatay ve Meram Belediyemizdeki sahalar. Biz Türkiye'de amatör müsabaka olarak ilk defa Türkiye'de gece maçı oynattık ve bu gençlerimiz için büyük bir onurdu gerçekten. Çünkü Süper Lig'de gördükleri gece maçını aynısını kendileri burada 13-16 yaşları arasındaki çocuklarımız müsabaka yaptılar. Değerli başkanım, hizmetleriniz spora olduğu sürece gençlerimiz hepsine teşekkür edecektir. Ben başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Bahçeci: “ Konya Belediyeciliğini anlamak için eserlere bakmak yeterlidir”

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci de konuşmasında: “Bazen konuşmak yetersiz kalır. Şuraya gelsek hiç konuşmasak aslında çok şey anlatabiliriz. Birden aklıma çocukluğum geldi. Az önce federasyon başkanımızın dediği gibi bizim de ömrümüz futbolla geçti. Formayı bulamazdık. Bakın şimdi yeni gençliğin biraz tuhafına gidecek ama hakikaten bir forma satın almak istesek, paramız olsa dahi forma bulamazdık. Şimdi hakikaten baktığımız zaman bir de özellikle Ahmet başkanımın nezdinde tüm belediye başkanlarım özellikle çok kutluyorum. Baktığımız zaman bütün yatırım eğitiminden sporuna, kültürüne aklınıza ne gelirse her konuda Konya Belediyeciliği farklı bir belediye bunu her gittiğimiz yerde görüyoruz. Saha, ne bilmezken şimdi çim sahaları gezmeye başladık. Hakikaten saatlerce anlatsak Konya belediyeciliğini anlatamayız. Ben emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, tüm müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Pırıltı ve Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun da yaptıkları konuşmalarda açılışı yapılan tesisin hayırlı olması temennisinde bulundular.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak da açılışı yapılan tesisin gençlerin için önemli bir hizmet olduğunu belirterek Selçuklu Belediyesi’ne ve belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Sentetik Çim Saha ve İdari Bina'nın hayırlı olmasını dileyen Dığrak, Selçuklu’da yeni hizmetlerin devamının gelmesi temennisinde bulundu.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yapmış olduğu sentetik halı sahanın açılışı için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Anadolu topraklarına güçlü bir şekilde tutunabilmek ve bu topraklara sahip çıkabilmek için gençlerimize de en güzel ortamların sağlanması gerekiyor. Ne yazık ki bizim gençlik yıllarımızda anne babalarımız bizlerin sporla ilgilenmesi noktasında çok çekinceli davranırdı. Biz spor için dışarı çıkmaya çalıştığımızda anne babalar topu bırak dersine bak derlerdi. Oysa şimdi büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki devletimizin, belediyemizin, il özel idarelerimizin, il spor müdürlüklerimizin yapmış olduğu sahalarda anne babalar çocukların ellerinden tutarak yavrularının spor yapması için onları bu tesislere getiriyor ve kendilerine nezaret ederek spor yapmalarına katkı sağlıyor ki bu çok sevindirici bir gelişme. Artık spor ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriterlerden biri haline geldi. Dünyanın güçlü devletlerine baktığımız vakit bu ülkelerin tamamına yakınının spor alanında üstün başarılara ve en üst düzey rekorlara sahip olduğunu genellikle görüyoruz. Dolayısıyla bizim de bu ülkelere kavuşabilmemiz için yavrularımıza güzel spor alanları, bu alan gibi güzel spor tesislerini yapmamız oldukça önemli. Tabii burada yavrularımıza düşen görevler de var. Onlar da bu tesislerin kıymetini bilmeli. Tesislere sahip çıkmalı. Zarar vermeden buralarda oynamalı ve güçlü arkadaşlık ilişkilerini tesis etmeleri. Bu aynı zamanda kendilerinin olası kötü alışkanlıklardan da uzak kalmasına katkı sağlayacaktır. Ben bu güzel tesis açılışını bugüne hazırlayan Sayın Selçuklu Belediyemize, Selçuklu Belediye Başkanımıza sevgili yavrularımız adına şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençleri gözlerinden öpüyor, sizleri de saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Sentetik Çim Saha ve İdari Bina'nın açılışı dua ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan açılışta penaltı atışı gerçekleştiren protokol üyeleri daha sonra tesiste incelemelerde bulundu.