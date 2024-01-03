Selçuklu Belediyesi’nden yeni yatırım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

İlçenin yoğun nüfusunun ihtiyaçlarını her anlamda karşılamak için yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını düzenlenen törenle gerçekleşti. Ardıçlı Mahallesi’nde bulunan ve yeni inşa edilen Ardıçlı TOKİ sakinlerine hizmet verecek olan tesis Aile Sağlığı Merkezi, Millet Kıraathanesi, Muhtarlık Ofisi gibi donatılarla ciddi bir talebi karşılayacak.

Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

"İlçemizde ihtiyaç olan her alanda yatırım faaliyeti yürütüyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduklarını aynı zamanda eğitim, sağlık, spor, kültür ve turizm alanlarında çok önemli faaliyetler yürüttüklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına girdiğimiz şu günlerde yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemiz bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünya standartlarının üzerinde bir noktaya gelmiştir. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak sağlık alanında ülkemizin göstermiş olduğu bu başarıyı takip ederek ilçemize önemli yatırımlar yapıyoruz. Son 4 yılda Selçuklumuza 4 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 6 adet Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Yine Konya’mız için büyük bir sağlık yatırımı olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimizin inşaatına başladık. İnşallah bu merkezimizi de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Numune Hastanesi Eski Hemşire Binası’nı da tarihi dokusuna uygun olarak restore ediyoruz. Buradaki çalışmalarımız bittiğinde binamız Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Obezite Merkezi ve Sigara Bırakma Merkezi olarak hizmet verecek. Yine Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisi binamıza Aile Gelişim Merkezimizi kuruyoruz, bu merkezimizin çalışmalarında da artık sona geldik. Tabi bir taraftan sağlık yatırımlarımızı sürdürürken diğer taraftan sosyal tesislerimizin de sayısını artırıyoruz. Bu anlamda son 4 yılda Selçuklumuza 7 adet sosyal tesis kazandırdık. Bu yatırımlarımız bundan sonra da mahallelerimizin ihtiyacına göre artarak devam edecek. Bildiğiniz üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız toplam 6 etaptan oluşan büyük bir toplu konut projesini Konya'mıza, Selçuklumuza kazandırdı. Ben öncelikle bakanlığımıza buradan böyle büyük bir toplu konut projesi için teşekkür etmek istiyorum. Tabi TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte bölgemizde hem sağlık anlamında hem de sosyal tesis anlamında böyle bir yatırım ihtiyacı ortaya çıktı. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak bu ihtiyacı içerisinde Aile Sağlığı Merkezi olan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olan, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi olan çok fonksiyonlu, modern bir tesisle karşılamış olduk.” diye konuştu.

“Çok fonksiyonlu bir tesisi mahalle sakinlerimizle buluşturduk”

Akademi Mahallesi’ne kazandırılan tesisin çok yönlü yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmet almasını kolaylaştıracağını söyleyen Başkan Pekyatırmacı açılışı gerçekleştirilen tesisle ilgili şu bilgileri paylaştı : “Bodrum ile zemin kat olmak üzere 2 katlı olarak inşa edilen tesisimiz2818 metrekare alana sahip. Tesisimizin belediyemize maliyeti ise güncel rakamlarla 18milyon TL. Tesisimizin bodrum katında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans garajı ile birlikte Millet Kıraathanesi, Muhtarlık Ofisi, mutfak, depo ve diğer ihtiyaç alanları bulunuyor. Zemin katta ise içerisinde 5 aile hekimi odası, 5 hemşire odası, tıbbı müdahale odası, eğitim odası, laboratuvar, gebe izleme odası, çocuk aşı odası, emzirme odası, mutfak, depo ve diğer ihtiyaç alanları olan Aile Sağlığı Merkezi yer alıyor. Tesisimizin ayrıca hemşerilerimizin araçlarını park edebilecekleri bir de açık otopark alanı bulunuyor. Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimiz taşımış olduğu bu özellikler sayesinde bölgemizin ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacak ve Selçuklumuza çok büyük değer katacak. Hemşerilerimiz burada hem sağlık hizmetlerimizden yararlanabilecekler hem de millet kıraathanemizde zaman geçirebilecekler. Ayrıca muhtarlık ofisimizde de işlerini kolaylıkla halledebilecekler. Ben Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimizin bölgemize, Selçuklumuza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta İl Sağlık Müdürümüz, İlçe Sağlık Müdürümüz ve kıymetli çalışma arkadaşları olmak üzere tesisimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de belirtmek istiyorum. Bizler gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan Selçuklumuza ve Konya’mıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu konuda hep söylediğimiz gibi yine durmak yok, yola devam diyoruz. Ben tekrar Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “ Geleceğin Konya’sını hep birlikte inşa ediyoruz” Güzel bir tesisin açılışı için birlikteyiz. Öncelikle bu tesisin hayata geçmesine vesile olan Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı Bey ve ekibine ayrıca il sağlık müdürümüze ve ekibine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Gelişen bir mahallemiz. Toki'nin vücut bulduğu yaklaşık 4000 konuttan müteşekkil bu bölge sürekli gelişecek bir bölgemiz. Bir tarafta üniversitemiz, bir tarafta hastanelerimiz var. Bu şehrin insanları başta sayın valimiz olmak üzere tüm kamu kurumlarının uyum içindeki hizmet anlayışı, değerli Büyükşehir Belediye başkanımızın riyasetindeki tüm belediye başkanlarımız bu şehri büyütmek adına bu şehri güçlü kılmak adına ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biraz önce değerli MHP il başkanımızın ifade ettiği gibi siyaseti cumhur ittifakı olarak yürüttüğümüz şehrimizde bu şehrimizin birlikteliğine hem şehri büyüten hem huzuru arttıran hem de geleceğe model olan bir şehir anlayışını hamdolsun inşa etme gayretindeyiz. Geçmiş dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un şehrimize verdiği bu büyük desteğin bugün şahitleriyiz. Mevcut Çevre Şehircilik bakanımızda aynı desteklerini devam ettiriyorlar. Kamunun adım adım yürüdüğü yerde yerel yönetimlerin de ihtiyaçları birlikte karşılamak adına bu işbirliğinin güzel meyveleri. Ülkemiz kazanıyor ülkemiz büyüyor. Bu şehrin insanların huzuruyla geleceğe umutla bakıyor. Tekrar hayırlı olsun diyorum. İçerisinde çalışılan değerli sağlık çalışanlarımıza da modern bir yapıda huzurlu bir şekilde hizmet vermeleri onlar için çok önemli. Buradan hizmet alacak mahalle sakinlerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.” Dedi.

“Cumhur ittifakının birlik ve beraberliği her alanda hissediliyor”

Tesisin Konya'ya ve Selçuklu'ya, ve mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunan MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan: “ Bizler Cumhur ittifakı belediyeciliği olarak Konya'da birlik beraberliğin bir kez daha pekiştiğini görüyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah Konya'da 31 ilçeyi Cumhur İttifakının kazanacağına inanıyorum. Bugüne kadar yapılan hizmetler ortada. İttifakımızın temeli olan Halka hizmet Hakka hizmettir anlayışıyla hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben huzurlarınızda Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve çalışma arkadaşlarının hepsine teşekkür ederim. Tesisimiz tekrar Selçuklu’ya Konya'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Belediyelerimizin kamuya katkısı çok önemli”

Vali Vahdettin Özkan ise, “Gerçekten sağlık kamu hizmetinin milletimize götürülmesi gibi öncelenmesi gereken bir konuda hükümetimizin yapmış olduğu faaliyetler olduğu hepimizin malumu. Belediyelerimizin bu anlamdaki katkısı çok daha önemli ve anlamlı. Sağlığın muhafazası birincil vazifemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: “ Belediyeler olarak hemşerilerimize hizmetlerimizle ulaşıyoruz”

Konya modeli belediyecilik anlayışıyla tüm şehirde hizmetler ürettiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; “Biz işleri merkezi hükümetin, ilçe belediyesinin, büyükşehir belediyesinin işi diye düşünmüyoruz. Biz işleri vatandaşımızın hizmeti olarak görüyoruz ve eksikleri tamamlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Burası Konya'nın en yeni, en güzel mahallesi oldu. Burada coğrafyası ile topoğrafyasıyla, mimarisiyle 4 bin haneden oluşan, 15 – 16 bin vatandaşımızın yaşadığı güzel bir inşaat oluştu. TOKİ mahallemiz şehrimize hayırlı olsun inşallah. Bir taraftan sosyal eksikliklerin tamamlanması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burada Selçuklu Belediyemiz Aile Sağlığı Merkezi, 112 İstasyonu, Millet kıraathanesi ve Muhtarlıktan oluşan bir sosyal tesisi hayata geçirdi. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir yılı tamamladık. Yeni bir yılın ilk günlerinde yine açılışlar temel atma törenleriyle hizmetlerimizi birer birer hizmete sunuyoruz. Mahallemizin eksik duyduğu hizmetleri muhtarımızla, belediye başkanımızla, mahalle başkanımızla, ilçe başkanımızla istişare ediyoruz. Onlar da inşallah en kısa sürede tamamlanır. Ben tekrar tesisimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hem TOKİ Başkanımıza hem önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bakanımız da Konya’mıza hizmet konusunda önemli işler yapacaktır. Buna inanıyoruz. Konya çok güzel bir ivme yakaladı birlik beraberlik içerisinde. Teşkilatlarımızla, belediyelerimizle çalışıyoruz, gayret ediyoruz inşallah yarınların çok daha güzel olmasını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Model belediyeciliğimizle halkımızın yanındayız”

2024 yılının 3. günüde yeni bir açılışla bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, “Bu bereket inşallah yılsonuna kadar devam eder. Açılıştan açılışa şehrimize, ülkemize hizmet vermeye devam ederiz diye umut ediyorum. Konya Modeli Belediyecilik insanımızın ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisine görev olarak tanımlayan bir belediyecilik anlayışına sahip. Belediyelerimizin yaptığı hiçbir hizmete şaşırmayız, eleştirmeyiz. Belediyelerimiz insanımızın ihtiyaç duyduğu her alanda vardır, hizmet üretir. Bu güzel hizmeti şehrimize kazandıran belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

"Emeği geçenleri kutluyorum”

Şehre kazandırılan sağlık ve kültür hizmetlerinin açılışı için bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi,“ İnşallah bunların her birisi sağlıklı yaşam, kültürlü toplum ve geleceğimiz için önemli katkılar sunar. Değerli kardeşlerimiz parlamentoda muhalif milletvekillerini dinlediğimizde sanki yerel yönetimler sembolik görev yapıyormuş gibi şehrin içme suyunu bile merkezi hükümetten bekliyorlar. Ama şehrimizde, yerel yönetimiyle geneliyle bu hizmetlerin hepsini milletimize yapılan hizmet olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Şehirlerimiz uydu kentlerle dışarı taşınıyor ve oralarda sosyal tesisleriyle, sağlık hizmetleriyle, kültürel faaliyetlerle yaşam alanları oluşturulmak suretiyle de şehirleşme yaygın hale geliyor. Umarım bunların her birisi önemli hizmetlere vesile olur. Emeğin geçen herkesi kutluyor teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tesisimiz önemli bir eksikliği giderecektir”

Ardıçlı’ TOKİ’ye yapılan bu sağlık yatırımının sağlık adına bölgedeki önemli bir eksiği gidereceğini söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan: “ Umarım çok ihtiyaç duyulmaz ama ihtiyaç duyulduğu zaman da acil müdahaleyle bu sağlık istasyonu görevini yerine getirecektir. Sağlık müdürümüze de katkılarından dolayı sağlık camiası adına teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı olsun”

“Belediyelerimiz ilk günkü heyecanla hizmet üretmeye devam ediyor”

Belediyelerin yaz kış demeden vatandaşlara hizmet üretmek için gayret sarf ettiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: “ Mahalli müşterek nitelikteki her türlü ihtiyacın karşılanması amacıyla gerek ilçe belediyelerimiz, gerek büyükşehir belediyelerimiz halkımızın hizmetinde olmaya, onların hayatını kolaylaştırıcı hizmetler üretmeye devam ediyorlar. Bugün de Selçuklu'muzun Akademi Mahallesinde Ardıçlı TOKİ’de güzel bir sağlık tesisimizi açıyoruz. Burada uzun yıllar hizmet edecek sağlık ocağı ve millet kıraathanemiz tüm hemşerilerimize hayırlı olsun.

“Konya sağlıkta da önemli bir model oluşturdu”

Konya’nın sağlık yatırımlarında bir model oluşturduğunu ifade eden Konya İl sağlık Müdürü Mehmet Koç,“ Aynen belediyecilikte olduğu gibi. Belediyelerimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yine çok güzeller mesafeler katediyoruz. Bugün de bu güzel eserlerden birini hep birlikte açacağız inşallah. Konya'mızın sınırları büyük bir şehir, 31 ilçemiz var ve ihtiyaçlarımız her gün artıyor ve eski binalarımızın yenilenmesi gerekiyor. Sayın Valimizin koordinasyonunda sağlık yatırımlarında modern bir oluşturduk ve devam ediyoruz. Bugün de yeni açılan, yeni planlanan bir mahallemizde hiç vatandaşlarımızı mağdur etmeden hemen hizmete başlayan bir aile sağlık merkezi ve 112 acil sağlık istasyonu hizmeti açılacaktır. Tabii Selçuklu'ya baktığımızda toplam 41 aile sağlığı merkezimizden 6’sını belediyemiz yaptı. Yine son 5 yılda yenilediğimiz 14 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzdan 4’ünü belediyemiz yaptı, 4’ünü hayırseverlerimiz ve diğerlerini sağlık bakanlığımız yaptı. Gerçekten hayırseverlerimiz, belediyelerimizle birlikte sağlık bakımımız Konya'da bir model oluşturuyor ve Selçuklu Belediyemizde diğer belediyelerimizde birlikte bunda önderlik ediyor ve 14 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzun 12 ‘sinin arsasını da yine belediyemiz verdi. Tabii hem arsa tahsisi hem binalarımızın yapımı hem de başka sağlık hizmetlerinin ihtiyaç olan alanlarında belediyelerimizin kapısını çaldığımızda bizleri hiç çevirmiyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle de bugün Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı Bey’e bize verdikleri destekten dolayı örnek hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tesisimizin Selçuklumuza, Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha güzel tesisleri açmak üzere bir araya geliriz. Buralarda vatandaşlarımıza sağlıklı güzel hizmetler verilir, vatandaşlarımızın dertlerine deva olunur inşallah. Rabbim hayırlı etsin. Saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleşti. Protokol heyeti sonrasında tesisi gezerek incelemelerde bulundu.