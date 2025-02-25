Sema Güral Sürmeli "6 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

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Dünyanın en büyük porselen üreticilerinden biri olan Kütahya Porselen’in bu yıl 12’ncisini düzenlediği ‘Yükselen Yıldızlar’ Buluşması, Kurucu Başkan Nafi Güral, Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve İcra Kurulu Üyesi Dr. Tanzer Polat Yılmaz’ın katılımıyla NG Afyon Wellness & Convention’da gerçekleşti. Etkinliğin özel konuğu İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasıyla davetlilere deneyimlerini aktardı.

İnovasyon ve yenilikçi tasarımlarıyla sayısız ödüle layık görülen Kütahya Porselen, etkinlikte yeni koleksiyon ve stratejilerini iş ortaklarıyla paylaştı. 2024 yılında üstün satış performanslarıyla öne çıkan yurt içi iş ortakları ödüllendirilirken, gece Türk müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer’in sahne performansıyla sona erdi.

Sema Güral Sürmeli: ‘’Dünyanın önde gelen markalarından biri olduk"

Etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın vizyoner yaklaşımıyla 1984 yılında temelleri atılan Kütahya Porselen’in, bugün dünyanın önde gelen porselen markalarından biri haline geldiğini belirtti. Konuşmasında, “Babam Nafi Güral’ın vizyonuyla ailemizin yolu 1984 yılında Kütahya Porselen’le kesişti. 2025 yılına geldiğimizde, kaliteli ve özgün ürünlerimiz, inovatif tasarımlarımız, sürdürülebilirlik alanında hız kesmeden yürüttüğümüz çalışmalar dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında elde ettiğimiz ödüllerle 6 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapan global bir marka konumuna ulaştık” dedi. Sürdürülebilirliği temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Sürmeli, “Sürdürülebilirlik artık ana temamız haline geldi. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz GES yatırımlarımızın tutarı 25 milyon Euro’yu geçti. Projelendirdiğimiz ve çalışmaları süren 70 milyon Euro daha GES yatırımımız söz konusu böylelikle grup olarak yaklaşık 100 milyon Euro’ya yaklaşan bir GES yatırımına imza atacağız’’ ifadelerini kullandı. Mağazacılık konusunda yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Sema Güral Sürmeli sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’En yüksek kapasiteye sahip üretici olmamıza rağmen önümüze koyduğumuz hedeflere uygun şekilde ürün ve kapasite geliştirme çalışmaları yaparak küresel rekabette bir adım öne geçmek istiyoruz. Mağazacılık konusundaki yatırımlarımız ise devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul Etiler’de yeni bir konsept mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz.’’

Gülden Güral: “Dünya porselen sektörü için değer yaratıyoruz”

Yenilikçi bakış açısı ve vizyoner yaklaşımıyla Kütahya Porselen’in zamansız bir markaya dönüşümü sürecine büyük katkı sunanYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, sektörün geleceğine yön verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Porselen, zarafet ve dayanıklılığın yanı sıra sağlığın da simgesi. Bizler Kütahya’daki fabrikalarımızda yalnızca porselen değil, aynı zamanda sağlık üretiyoruz. Çünkü, porselenin doğal ham maddelerden üretilmesi ve hijyenik yapısı sayesinde gıda güvenliğine en uygun ve sağlıklı mutfak eşyası olduğunu biliyoruz. Kütahya Porselen olarak, kullandığımız kaynakların verimliliğine büyük önem veriyor ve doğaya duyduğumuz saygı gereği tüm yatırımlarımızı geleceği düşünerek planlıyoruz. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve üretim süreçlerini çevre ile uyumlu hale getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”



Dr. Tanzer Polat Yılmaz “ yatırımlarımızla kapasitemizi sürekli geliştireceğiz”

Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Dr. Tanzer Polat Yılmaz, fabrikalardaki teknoloji yatırımları kapsamında paketleme hattına yapılan robotlu otomasyon sistemi yatırımıyla farklı iş kalemlerini tek çatı altında topladıklarını ve bu sayede kapasiteyi %75 artırdıklarını belirtti. Ayrıca yeni fırınları devreye alarak üretim süreçlerini daha verimli hale getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti. Tanzer Polat Yılmaz ‘’2024 yılının ihracat şampiyonu olan Kütahya Porselen olarak son dört yılda 364.876 ton suyu yeniden kullandık. 916 ton atık kâğıdın ve 219 ton atık plastiğin geri dönüşümünü sağladık. Fırın iyileştirmelerimiz ve tasarruf projelerimiz ile 6.925 MWh enerji tasarrufu sağladık’’ dedi. Bu çalışmalar sayesinde yılda 6 milyon kg karbon salımını engellediklerini, böylece 1.2 milyon ağacı kurtardıklarını, 1 milyar 600 bin kilometre araç sürüşünden tasarruf edilmesini sağladıklarını ifade eden Tanzer Polat Yılmaz, sürdürülebilir enerji kullanımını artırmak için Güneş Enerjisi Santrali çalışmalarına ara vermeksizin devam ettiklerinin altını çizdi.

Adnan Bali, Yükselen Yıldızlar 2025”in Onur Konuğuydu

Kütahya Porselen Yükselen Yıldızlar 2025’in onur konuğu ise İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali oldu. Kütahya Porselen ailesiyle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Bali, dinleyicilere başarıya ulaşmanın yollarını ve iş dünyasındaki deneyimlerini aktardı. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu ve 4 mevsim bir arada yaşayan, jeostratejik konumuyla ön plana çıkan bir ülke olmasının önemine değinen Adnan Bali, “10 trilyon dolardan daha fazla ticaret hacmi olan yani pazarın en kıymetli yerinde dükkânımız var. Kendi trafiği yetiyor. Onun için bu ülkeye bir şey olmaz. İşlerimiz açısından umutla geleceğe bakmamız lazım” dedi.

Gala Gecesinde Ferhat Göçer Sahne Aldı

Kütahya Porselen Yükselen Yıldızlar Buluşması, ödül töreni ve gala gecesi ile devam etti. Gecede Türkiye genelinde en çok ciroyu yapan iş ortaklarına ödülleri takdim edildi. Yükselen Yıldızlar 2025 toplantısı, Türk müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer’in sahne aldığı görkemli gala gecesiyle sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kütahya Porselen iş ortakları, aileleriyle birlikte etkinlik boyunca keyifli anlar yaşama fırsatı buldu.

Kütahya Porselen’e bir yılda 10 ödül

Kütahya Porselen, yenilikçi tasarımları ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda prestijli ödüllere layık görüldü:

*Panio koleksiyonu: German Design Award 2024 - Mükemmel Ürün Tasarımı, International Design Awards (IDA) - Sofra Takımı kategorisinde Onur Ödülü

*Aura Verde koleksiyonu: IDA 2024 Bronz Ödül

*Mood Line, Stone ve Wellington: IDA 2024 Onur Ödülü

* Türkiye İtibar Akademisi tarafından verilen “Porselen ve Züccaciye Ürünü Sektörünün En İtibarlı Markası” ve “Kadınların Güvendiği ve Tercih Ettiği Marka”

* Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi 2025 sonuçlarına göre üst üste 5. kez ‘En İtibarlı Markalar’ arasında

*Dünya Vakfı ‘3. İklim Liderleri Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik Ödülü.