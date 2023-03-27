Şenocak: “Plansız sanayi taşınırsa 15 milyon metrekare rezerv oluşacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘İnşaat Sektöründe Deprem Bilinci’ paneli düzenledi. BTSO’nun iş dünyasına dönük eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi kapsamında Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen panelde konuşan, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “Yoğun nüfusu ve fay hatlarına yakın konumu sebebiyle Bursa’nın da içinde bulunduğu Marmara havzası, deprem bakımından dünyanın en riskli bölgeleri arasında. Marmara’da olası bir afet, aklımızdan bile geçirmek istemediğimiz can kayıplarının yanında tehdit altındaki çevre illerle birlikte ülkemizin milli gelirinin yarısına etki edecek düzeyde. Sonuç itibariyle dönüşüm sürecini ülkemiz için milli güvenlik ve milli egemenlik meselesi olarak değerlendirmek zorundayız. BTSO olarak yaklaşık 10 yıldır dile getirdiğimiz gibi bu coğrafyanın kurtuluş reçetesi, mekânsal planlamadır” dedi.

“Plansız alanda 8 bin işletme var”

Bursa’da şehir içindeki plansız sanayi alanlarında sıkışmış 8 bin işletme olduğunu hatırlatan Şenocak, “Bu tesisleri KOBİ OSB mantığıyla planlı sanayi alanlarına taşırken, Bursa da gerek akıllı şehircilik gerekse de daha rekabetçi bir kimliğe kavuşmuş olacak. Mekansal planlama gerçekleştiği ve KOBİ OSB projesinin önü açıldığı takdirde kısa sürede şehir içinde sıkışıp kalmış üretim tesisleri planlı alanlara taşınacak. İşletmelerimiz planlı sanayi alanlarında, modern ve güvenli sahalarda ulaşım projeleriyle entegre bölgelere taşınırken, Bursa’da güvenli konutlar ve güvenli yapılar oluşturmak için de en az 15 milyon metrekarelik rezerv alan ortaya çıkacak. Bununla birlikte lojistik sektörü için de şehrin dışında depolama alanları oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“7.6 ve üzerinde deprem üretecek faylar var”

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin gerek zemin etüdü gerekse de yapı özelliklerinin teknik açıdan değerlendirildiği toplantıda, olası Marmara depremi öncesi alınması gereken tedbirler de masaya yatırıldı. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün moderatörlüğünde düzenlenen panelde uzman isimler, ‘Performans Analizi Hazırlama Süreçleri’, ‘Hukuki Süreçler’, ‘Bursa İçin Depreme Hazırlık Önerileri’, ‘Zemin Etüt Uygulamaları’, ‘Beton Uygulamaları’, ‘Afete Dirençli Planlama ve Yapılaşma’ konularında değerlendirmede bulundu. Panelde konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Bursa'da 7.6 ve üzeri deprem üretecek fay hatlarının bulunduğunu, Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri hariç tüm ilçelerde sıvılaşma riski olduğunu söyledi. Zemin özelliklerinin bozuk olmasının depremin şiddetini artıran en önemli faktör olduğunu kaydeden Er, “7 büyüklüğünde ölçülen bir deprem bozuk bir zeminde 9 şiddetinde hissedilebilir” ifadelerini kullandı.