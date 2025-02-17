Serdar Tekebaşoğlu'nun “Saptamak/Saptırmak” heykel sergisi 5 Mart’ta ziyaretçileriyle buluşacak

Kocaeli

1968 Hamburg doğumlu sanatçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun. Aynı fakültede aynı konuda yüksek lisans da yaptı. 54. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde Seramik dalında İkincilik Ödülü ve 56. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde de aynı dalda Birincilik Ödülü bulunuyor. Serdar Tekebaşoğlu çalışmalarına Eskişehir'de devam ediyor.

Sanat gördüğüne dokunmaktır

Sanatçının zamanı kaydederek elindeki malzemeyle yakaladığı anın gerçeklik ile sanat arasındaki ilk buluşma olduğuna dikkat çeken Tekebaşoğlu; işin burada bitmediğini sanatın sadece gördüğünü aktarmak olmadığını gördüğüne dokunmak olduğunu vurguluyor. Saptırmanın burada devreye girdiğini belirten Tekebaşoğlu, sanatçının yorumu ile esere kendi sözünü eklediği kısmın bu olduğuna değindi.Tekebaşoğlu, bu süreçte malzeme ve sanatçının birbirine karıştığını, sabit olanın yer değiştiğini ve saf olanın yeniden şekillendiğini dile getiriyor.