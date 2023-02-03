Sertel, yeni başarı hikayeleri yazmak için 3’üncü fabrikasını kuracak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’nin bağlantı elemanlarında ithalatını azaltıp ihracatını artıracak bir strateji ile büyüme yatırımlarını aralıksız devam eden Sertel Vida Metal A.Ş., yeni başarı hikayeleri yazmak adına 3’üncü fabrika yatırımına hazırlanıyor. Firma, yeni fabrikası için ilk etapta 100 dönüm arazi için 40 milyon TL bütçe ayırırken, ayrıca önümüzdeki 2 yılda da 50 milyon dolarlık makine yatırımı yapmayı hedefliyor. Sertel Vida Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik sorunlarla sanayicilik çok meşakkatli bir yol haline geldi. Ancak ülkemizin geleceğine inandığımız için büyüme yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü insan ve teknoloji gücünü doğru ve verimli kullandığınızda daha güçlü adımlar atabiliyorsunuz. Bu sinerji ile bağlantı elemanlarında ülkemizin ihracatını artırıp ithalatını azaltacak bir strateji oluşturduk. Yeni dönemdeki en büyük hedefimiz toplam istihdamımızı 600 kişi artırarak 1800 kişiye çıkartmak ve 2 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yeni makine yatırımları yapmak. 2 yılın sonunda kapasitemizi bu yatırımlar sayesinde en az yüzde 50 arttıracağız. 3’üncü fabrikamız faaliyete geçtiğinde çivi, vida ve telden sonra cıvata somun ve pul üretimine de başlayacağız” dedi.

Bugüne kadar aldıkları ödüllerin kendilerini büyüme yatırımlarında daha da motive ettiğini kaydeden Serhat Servet Dövenci, aldıkları en değerli ödülün TOBB’un 2012-2015 Yılı En Hızlı Büyüyen 100 Şirket Ödülü olduğunu ifade etti. Dövenci, “Sahip olduğumuz yüksek üretim kapasitesi sayesinde Çelik İhracatçıları Birliği tarafından Çivi, Zincir İhracatı kategorisinde 2017 yılından beridir 1’incilik ödülünü kimseye kaptırmıyoruz. Bu alanda 5’inci ödülümüzü aldık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen 2012 ile 2015 yıllına ilişkin Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 firması araştırmasında da dereceye girdik. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2021 Yılı TİM 1000 Listesi’ne 665’inci sıradan girdi. Firma, son olarak İSO Türkiye’nin 2020 Yılı İkinci 500 Büyük Firması araştırmasında da 36’ıncı sırada yer alırken, Ekonomist Dergisi’nin Anadolu Kaplanları 500 Araştırması’nda 248’inci sıradan yer bulduk” diye konuştu.

İSO’nun En büyük 500’ü arasına girmeyi hedefliyor

Kapasite artırımı için devreye aldıkları yeni makine yatırımlarıyla 2022 yılının kendileri için oldukça başarılı bir yıl olduğunu belirten Serhat Servet Dövenci, 2021 yılına oranla üretim kapasitelerinin ve cirolardaki büyümelerinin devam ettiğini kaydetti. Dövenci, “Ciroda her yıl yüzde 50 büyüyorken bu yıl ciroda yüzde 100’ün üzerinde artış sağladık. 2022 yılı ciromuz ile temmuz ayında açıklanacak olan İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 400 ile 500’üncü sıralarda yer alacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Çivi ve vida ihracatında aylık konteyner sayısını 275’ye çıkaracak

Ciroda sağladıkları yüksek artışın en önemli nedeninin ek kapasite artırımı yatırımlarıyla birlikte yurt dışı pazarlarda yürüttükleri başarılı ihracat operasyonları olduğunu kaydeden Sertel Vida Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, şöyle konuştu: “Çivi ürünlerinde sağladığımız başarıyı yurt dışı pazarlarımızda vida ürünlerine taşıdık. Sektördeki en büyük rakibimiz Tayvan ve Çinli firmaların maliyetlerinin artmasıyla tedarikçiler yönünü bize çevirmeye başladı. Vida ihracatımızda konteyner sayımız hızla yükseliyor. Yıl sonuna kadar vidadaki aylık konteyner sayımızın 75’e ulaşmasını öngörüyoruz. Çivi ihracatında ise aylık konteyner sayımız 200 civarında seyrediyor. Hem çivi hem de vida ürünlerinde yıl sonuna kadar aylık toplam konteyner sayımızı 275’e çıkmasını öngörüyoruz. Kilogram bazında da çivi, vida, cıvata, somun ve pul ürünlerinde olmak üzere aylık toplam 5 bin 500 ton bağlantı elemanları ihracatı oranlarına ulaşmayı planlıyoruz.”