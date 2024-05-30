SİA, 'Büyük Veri Öğrenme Programı'nı tamamladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde Necmettin Erbakan Üniversitesi Büyük Veri Koordinatörlüğü ve Kapsül Teknoloji Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen “Büyük Veri Öğrenme Programı”nın final etkinliği olan “Büyük Veri Forumu” katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Beş hafta süren Büyük Veri Öğrenme Programı’nda çeşitli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirildi.

SİA’da moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci’nin yaptığı forumda HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Dr. Arif Furkan Mendi, “Üretken Yapay Zeka ve Büyük Veri” hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Forum, BTK Akademi’de görevli Figen Aktaş’ın sunumunu ve katılımcılara belgelerinin verilmesiyle tamamlandı.

Beş hafta süren program kapsamında “Büyük Veri ve Temel Kavramlara Giriş”, “Veri Depolama Sistemleri”, ”Veri Analizi”, “Veri Görselleştirme ve Raporlama” modülleri başlığında eğitimler ve “Büyük Veri ile Değer Yaratmak: Deneyim Paylaşımı” başlığında da Hubtalks etkinliği düzenlendi.

Program kapsamında NEÜ BİTAM, Innopark ve Kapsül Teknoloji Platformu gibi önemli noktalara yapılan ziyaretlerle katılımcıların, sektördeki güncel gelişmeleri yerinde gözlemleme ve uzman konuklardan bilgi edinme fırsatı yakalamalarına imkan sağlanması amaçlandı.