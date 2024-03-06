Şifa Eczanesi 25 milyon liralık yatırımla açıldı

AHMET YİĞİT / MERSİN

Toros Devlet Hastanesi Halkkent Ek Hizmet Binası karşısında oluşturulan Şifa Eczanesi’nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin Eczacılar Odası Genel Sekreteri Oktay Aslan, Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Özgür Ozan Karak başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Türkiye’de şehir hastanelerinin ilkinin Mersin’de açıldığına işaret ederek, kentin sağlık turizmi noktasında önemli kurum ve doktorlara ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Şifa Eczanesi Sahibi Serhat Mankuli, “Birçok sektörün buluşma noktası olan Mersin’de devasa bir eczane yatırımı yapma fikrimizi benimsemeyenler oldu. ‘Toroslar’da bu kadar büyük bir eczaneye ne gerek var?’ sorusunu defalarca duymamıza rağmen kentimizin her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesiyle yeni nesil eczane yatırımımızı tamamladık. Ülkemizin en büyük eczanelerinden biriyle sağlıklı yaşama katkı sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletirken, Mersin Eczacılar Odası Genel Sekreteri Oktay Arslan ise eczanelerin 7/24 esasıyla kamu hizmeti verdiklerine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından Şifa Eczanesi’nin açılış kurdelesi kesildi.

Yaklaşık 25 milyon TL maliyetle 750 metrekare alan üzerine kurulan Şifa Eczanesi’nin 500 metrekare sergi ve satış alanı, 250 metrekare deposu bulunuyor. İlk etapta 10 kişinin istihdam edildiği eczane laboratuvar, emzirme ve cilt bakım odası gibi alanlarıyla rakiplerinden ayrılıyor. Sıramatik sistemiyle çalışan toplam 16 bankolu Şifa Eczanesi’ni tercih eden vatandaşlar, ilaçların yanı sıra yüzlerce çeşit gıda takviyesi, medikal-ortopedi malzemeleri, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı, anne-bebek ve kozmetik ürünleri ihtiyacını tek noktadan karşılayabiliyor.