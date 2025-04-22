Sigortacılık sektörü ‘güven kaybını’ sigorta eksperi ile geri kazanacak

İZMİR / EKONOMİ

Son dönemlerde sigortacılık sektörüne yönelik hizmet veren şirketlerin bazılarının üretimlerinin durdurulması ve kimilerinin ise faaliyetlerine son verilmesi tüketicilerde kaygı yarattığını dile getiren Türkiye Sigorta Eksperleri Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Erdoğan, bu olumsuz tablonun sigorta eksperleri aracılığıyla düzeltilebileceğini ifade etti.

Sigortacılığın güven endeksinin azalmasının sektörün en önemli sorunu olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ülkemizde sigortacılığın tüketiciler nezdinde güven endeksinin artmasına katkı sağlayabilecek en önemli aktörlerden birisi de sigorta eksperleri. Sigorta eksperleri; Sigortacılık Kanunu’nda sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi olarak tanımlanıyor. Sigorta eksperleri, tüm bunların yanı sıra hasar öncesi riziko teftişi, sigorta uyuşmazlık dosyalarında bilirkişilik, katastrofik hasarlarda hasar tespiti olmak üzerine bir nevi kamu görevi yapıyorlar. Sigorta eksperlerinin maden işletmelerinde zorunlu ferdi kaza sigortası öncesi yapmakta olduğu riziko teftişleri, sigorta uyuşmazlıklarında Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yapılan bilirkişilik, zorunlu deprem sigortası poliçeleri üzerinden yapılan hasar tespit işlemleri bunun en somut örneği olarak karşımızda duruyor. Bu haliyle sigorta eksperlerinin sigorta sektörünün de ötesinde ülkemiz için yaratacağı büyük potansiyel her gün daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Kaybedilen güven olgusunun mimarı olabilecek sigorta eksperlerinin sektörde hak ettiği yerde olmadığına dikkat çeken Erdoğan, “Sigorta eksperliğinin ekspertiz ücreti, çerçevesi ortaya konulmamış iş yükü, eksper atama/atamama çerçevesine hapsedildiğini üzülerek görmekteyiz. Sigorta eksperliği mesleğinin sigortacılık sektörü içinde yaşadığı sorunlarının hepsi sektör paydaşları ile doğru bir zeminde kurulacak diyalog ve yapısal alanlarda yapılacak bir takım mevzuat değişiklikleri ile çok kolayca halledilebilecek durumdadır” dedi.

Sigorta eksperlerinin bilgi ve tecrübelerinin sigorta sektörü ve dışında özel sektör ve kamuya faydalı hizmetler üreten bir noktaya gelmesi için çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, “26 Nisan’da yapılacak olan Türkiye Sigorta Eksperleri olağan genel kurulunda adaylığımız ile tarafımıza şans verilirse mesleğinin temsilini en iyi şekilde yapacak, mesleki sorunların üzerine en kararlı şekilde gideceğiz” dedi.