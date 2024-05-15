Sinan Özeçoğlu, belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

ESKİŞEHİR - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 80. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi Takdimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende 10. Yıl Delegelik Hizmet Şeref Belgesi almaya hak kazanan Eskişehir Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Tören sonrası Sinan Özeçoğlu kutlayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Sayın Özeçoğlu’na Eskişehir sanayisinin gelişimine verdiği katkılar için teşekkür ederiz. Emekleri çok kıymetli. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kendisine verile bu anlamlı belge yeni başarılarına ilham olacaktır. Hayırlı olsun” dedi.