Sistem Global, Anatolia YMM ile stratejik iş ortaklığına imza attı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Sistem Global, KOBİ’lerin büyüme ve sürdürülebilir kalkınma yolculuklarını desteklemek amacıyla geliştirdiği Stratejik İş Ortaklığı Programı kapsamında, Anatolia YMM A.Ş. ile yeni bir iş birliğine imza attı. Sistem Global, bu iş birliğiyle birlikte Bursa’daki KOBİ’lere global standartlarda servis ve ürün tedariki sağlayacak. Anatolia YMM A.Ş. ise hem Sistem Global’in Stratejik İş Ortakları (SİO) arasında yer alacak hem de yeni iş ortaklarının ekosisteme dahil edilmesinde aktif rol üstlenecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, “Türkiye’nin en güçlü sanayi şehirlerinden biri olan Bursa, ülkemizin ihracatının yüzde 6’sından fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. KOBİ’lerin ve üretici firmaların bu dinamizmini daha ileri taşımak, yalnızca bölgesel değil ulusal kalkınma açısından da kritik bir önem taşıyor. Anatolia ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Sistem Global’in bilgi birikimi ve metodolojisini Bursa’nın üretim gücüyle buluşturacak. Amacımız, kuruluşundan halka arzına kadar bir şirketin tüm yolculuğunda çözüm ortağı olmak, iş ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılmak” dedi.

Anatolia YMM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atay ise, “Anatolia olarak uzun yıllardır Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara vergi, teşvik ve denetim süreçlerinde rehberlik ediyoruz. Sistem Global ile yaptığımız bu stratejik ortaklık, bilgi birikimimizi Sistem Global’in global standartlarda değer üreten uzmanlığıyla daha geniş bir ekosisteme taşımamızı sağlayacak. Amacımız Bursa’daki KOBİ’lerin ve sanayi işletmelerinin ulusal ve uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmalarına katkı sunmak. Aynı zamanda yeni stratejik iş ortaklarının da bu yapıya dahil olmasıyla birlikte, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.