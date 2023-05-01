Sistema, 587 konutluk TOKİ projesine mutfak yapacak

Eray ŞEN



ADANA - Güncel çalışmaları hakkında EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan Sistema Satış Koordinatörü Yunus Çalık, sektörde 40 yılı aşan deneyime sahip olduklarını ve hazır mutfak imalatında branşlaştıklarını söyledi. Dış ve iç pazara yönelik mutfak dolapları, banyo dolapları ve projeli işler için özel dolaplar ürettiklerini belirten Çalık, “Son iki yılda yapığımız yatırımlarla fabrikamızı büyüttük. Bunun ana nedeni ABD pazarına yönelik çalışmalarımızdı. ABD’ye aylık iki-üç konteynır ile başladığımız ihracatımız, 2022 yılının sonuna kadar beş-altı konteynıra kadar çıktı” dedi. Çalık, 2022’de dünya genelindeki ekonomik yavaşlamadan dolayı ihracat çalışmalarında da bir yavaşlama olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Bu süreçte bazı ihtiyaçlar ortaya çıktı, bazı yatırımlar yapmamız gerekti. Bunlar daha önce de planladığımız ve talebe göre atılması gereken adımlardı ve bu adımları attık. 2021 yılında yatırım teşvik belgesi aldık ve toplam 4 bin metrekarelik iki ilave üretim alanı daha yaptık. Ebatlama makinesi aldık ve boya hattı kurduk. Geldiğimiz noktada 14 bin metrekare kapalı alanımız var. Tesisin açık-kapalı toplam alanı ise yaklaşık 30 bin metrekare.”

“62 metrelik yeni boya hattımız bize avantaj sağlıyor”

Ebatlama makinesini İtalya, boya hattı makinelerini ise Çin’den aldıklarını ifade eden Çalık, “Bölgede bu seviyede başka bir boya hattı yok. Türkiye’de mobilya anlamında kullanılan bütün özellikli boyaların uygulanabildiği niteliklere sahip. Uzunluğu 62 metre olan önemli bir hat. Hem kedi ürünlerimiz için kullanıyoruz, hem dışarıya iş yapma imkanımız var” bilgisini verdi.

Piyasada depremin etkisiyle bir yavaşlama olduğunu ancak yeni yapılacak konutların etkisiyle bunun uzun sürmeyeceğini ifade eden Çalık, “Depremde yıkılan konutların yeniden yapımı sürecinde çok ciddi bir talep artışı bekliyoruz. Son iki yılda yaptığımız yatırımların bu dönemde bize avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. TOKİ projeleri ile ilgileniyoruz. TOKİ’nin Adana’da yapılacak 587 konutluk bir projesini aldık, başlıyoruz. Ayrıca Adana’da bazı farklı projeler ile Gaziantep’te devam eden projeler var” dedi.

“Seçimden sonra Amerika pazarında hareketlenme bekliyoruz”

Seçimden sonra Amerika ile ilgili yeniden bir hareketlenme beklediklerini ve kapasite artışı planladıklarını kaydeden Çalık, “İhracat ağırlık bir gidişimiz vardı ancak şu anda depremden sonra içeride doğan ihtiyaçtan ve döviz kuru ile ilgili gelişmelerden dolayı, biraz daha iç ve dış pazar dengesini kurarak ilerlemeye çalışıyoruz. Halen ciromuzun yüzde 30-40’ı ihracattan oluşuyor. Amerika’ya ek olarak Avrupa pazarına da girmek istiyoruz. Özellikle İtalya ve Almanya’da düzenlenen mobilya fuarlarına katılmayı ve mutfak grubumuzu tanıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Bir yılda maliyetler yüzde 200 arttı

Yunus Çalık, enflasyon ortamında sektöre yansıyan maliyet artışlarıyla ilgili şöyle konuştu: “Pandemi döneminde büyük bir MDF krizi vardı, ürün bulamıyorduk. Sonra 2022’de enflasyonla birlikte çok ciddi bir fiyat artışı oldu. 2021’in sonunda 230 liraya aldığımız beyaz suntayı şu anda 660 liraya alıyoruz. Bir buçuk yılda üç katına çıktı. Diğer hammaddelerde fiyat artışı bu kadar yüksek değildi ancak ortalamada son bir yılda maliyetlerde yine de yüzde 150-200 artış var.”