Söğütlü OSB’ye yoğun talep

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdamı ve üretimi artıracak firmalarla ihracat oranlarını yükselterek ülkemizin cari açığını kapatmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. “Bu minvalde oldukça seçici olduğumuzu vurgulamak isterim.” diyen Tiryaki, sadece ihracatın, istihdamın artmasına katkı sağlayacak mevcutta üretim yapan firmaları beklediklerini ifade etti.

Başvuruların ilan edilmesini takip eden kısa süre içinde çok sayıda sanayicinin yer tahsis başvurusunda bulunduğuna dikkat çeken Tiryaki; “Şehrimizin ulusal karayolu hatları, demiryolu yük-yolcu hatları ve limanı ile sahip olduğu güçlü ulaşım altyapısının yanı sıra pazara yakınlığı, hammadde ve ara mamul temininde lojistik kolaylığı ile bölgemizde arsa fiyatlarının birçok yere göre çok uygun olması Söğütlü OSB’nin yatırımlar açısından çok cazip bir bölge olmasını sağlıyor.” İfadelerini kullandı.

Tek yetkili OSB yönetimi

Yer tahsisi konusunda tek yetkilinin OSB yönetimi olduğunun altını çizen Gökhan Tiryaki, şu bilgileri verdi:

“Rant çevreleri buradan uzak dursun, zira burada kapasite raporu olmayan, üretim yapmayan firmaya ön tahsis yapılmayacaktır. Firmalara çalışan sayısı, ciro miktarı, ihracat oranı ve üretiminin niteliğine göre detaylı bir değerlendirme yapılmaktadır. Artan sanayici taleplerini fırsata ve ranta çevirmeye çalışan aracı kişi veya kişilere itibar edilmemesini istirham ediyoruz. Söğütlü OSB yönetim kurulunun dışında herhangi bir kuruluş, şirket, şahıs söz sahibi değildir. Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan firmalara ön tahsis belgesini gönderiyoruz. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu onaylı belge taraflarına ulaşmadan herhangi bir ödeme yapılmamalıdır. Bu işlemler olmadan kişi ya da kişilerle görüşerek yer tahsisi sağlayabileceğini düşünen yatırımcılar mağdur olabilir. Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyorum.”

40 firma sözleşmeye hazır

Gökhan Tiryaki, başvuruların değerlendirilmesi sonrasında firmaların son 3 yıl içerisindeki verilerine bakıldığında kapasite raporu, ciro rakamları ve istihdam sayısı ile organize sanayi bölgesi yönetiminin hedefleri doğrultusunda olan 40 firma ile görüşmelerin yapıldığı ve bu firmalar ile bayram sonu sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiğini de ifade etti.

Başvurular devam ediyor

OSB başvurularında yer ön tahsisi için ödenecek avans bedelinin (bir kısmı altyapı çalışmalarında kullanmak üzere) dönüm başına 1.500.000 TL (Bir milyon beş yüz bin) olarak alınacak, bunun yüzde 30’luk kısmı başvuru onaylanmasında peşin, kalanı 2024 Aralık ayına kadar eşit taksitlerle ile ödenebilecek. Diğer taraftan daha öncede açıklandığı üzere Söğütlü ilçesi Kantar ve Fındıklı mahallerinde kurulacak karma Organize Sanayi Bölgesi için planlama ve kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

Bu alanda yatırımcı olmak isteyen ve şartları sağlayanlar SATSO (Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası) binasında bulunan Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecek.

Başvuru için istenen belgeler;

1- Sanayı Sicil Belgesi

2- Kapasıte Raporu

3- Yesıl Osb Taahhütnamesi

4- Vergı Levhası

5- İmza Sırkülerı

6- Basvuru Formu