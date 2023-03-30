SÖKE’den oyun hamuruna yatırım

SAMSUN - Türkiye’nin en bilinen un markası ve perakende pazarının en önemli oyuncularından biri olan Söke, 12 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. Halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı gelen talep ile Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştiren Söke’nin, Aydın Söke’deki ve Ankara Sincan’daki 2 fabrikasıyla günde 1440 ton üretim kapasitesi bulunuyor. İSO500 listesinde bulunan ve 2022 yılını 2,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Söke, 29 Mart Çarşamba günü kadın girişimiyle kurulan ChildGen’in yüzde 60’ını bünyesine kattı.

Satın alma işlemi 2.862.586,00 TL olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Söke’nin halka arz sürecinde halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde yüzde 7,5’ini başka şirketlere stratejik yatırım yapmak için kullanacağımızı belirtmiştik. 29 Mart Çarşamba günü gerçekleştirmiş olduğumuz bu satın alma işlemi, yatırımların bir ayağını oluşturuyor.

ChildGen, tamamen doğal içerikli bir oyun hamuru. Bir annenin çocuğuna güvenilir oyuncak arayışı içerisinde ortaya çıkardığı bu iş fikri ve akabinde yatırımı, bizlere de ilham kaynağı oldu. ChildGen’in içerisinde Söke’nin tercih edilmesinden yola çıkarak, ChildGen’e yatırım yapma kararı aldık” dedi.