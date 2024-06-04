Soyserin Grup’tan 5 ayda 20 mağaza

KAYSERİ / EKONOMİ

Soyserin Grup, 50 bin metrekarelik üretim tesisinde, Lajivert ve Ritmik markalı bebek, çocuk ve genç odası takımları üretiyor. Yıllık 800 bin metrekarelik üretim kapasitesi ve 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracatın yanı sıra Lajivert ve Ritmik Genç Odası markaları, mağazalaşma yolunda da büyüme kaydediyor.

Genç odası takımları başta olmak üzere ranza, daybed, montessori ve beşik modelleri ile toplamda 70 farklı modeli beğeniye sunan her iki marka, 2024 yılındaki yeni modelleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ulusal düzeyde mağazalaşma süreçleri hakkında bilgi veren Soyserin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Soyserin, “Orta vadede hedefimiz Türkiye’nin 81 ilinde yer alacak mağazalarımızla müşterilerimize hizmet edebilmek. Bu hedef doğrultusunda Marmara ve Ege bölgelerinde büyük ölçekli mağazalar açmak öncelikli planlarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2024 yılı itibariyle çalışmalarımızı da hızlandırdık. Mayıs ayı içerisinde yurt içinde İstanbul Bayrampaşa’da Lajivert, İzmir Kısıkköy mobilya şehrinde Lajivert mağazamızı, Erzurum’da 3. Lajivert mağazamızı, Van Erciş’te ise Ritmik ve Lajivert mağazalarımızı açtık. Yurt dışında da yakın zamanda Bakü’de iki Lajivert mağazası ve Berlin’de de bir Lajivert mağazası açılışı yapacağız” diye konuştu.

Hedef tüm Türkiye’ye ve dünyaya açılmak

Kayseri’den doğmuş markalar olarak, bugün Türkiye’nin 47 ilinde Lajivert Genç Odası, 31 ilinde de Ritmik Genç Odası mağazalarıyla hizmet verdiklerini belirten Soyserin, “2024 başından bu yana toplam 10 tanesi yurt içinde, 2 tanesi yurt dışında olmak üzere toplam 12 mağaza açtık. 2024 yılı için toplam 224 mağaza hedefimiz güncelliğini koruyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar 10 tane yurt dışı 50 tane de yurt içi mağazası açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yurtdışı yapılanmalarına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Soyserin, hali hazırda yurtdışında 100’e yakın satış noktalarının mevcut olduğunu belirtti. Lajivert ve Ritmik Genç Odası markaları adına, Ortadoğu ve Avrupa’daki başarılı ticari hacimlerinde Rusya ve Türki Cumhuriyetler’de yoğunlaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Soyserin global düzeyde ihracat paylarını arttırmanın ana hedeflerinin başında geldiğini bildirdi.