Mersin Serbest Bölgesi, dünya sıralamasındaki yerini aldı

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'den (MESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, GASEZ’in sürdürülebilir bölgeler için yürüttüğü çalışmalar sona erdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Abu Dabi'deki Dünya Yatırım Forumu'nda ve İspanya’da düzenlenen 2’nci Yıllık GASEZ Konferansı’nda yapılan duyuruda listeye girmeyi başaran bölgeler ilan edildi. Nitelikli altyapısı, lojistik avantajları, güçlü üretim potansiyeli ve yüksek ticaret hacmiyle öne çıkan Mersin Serbest Bölgesi de dünyanın 150 ülkesine 600 farklı ürün ihraç etme kapasitesi başta olmak üzere birçok konudaki özellikleriyle listede kendisine yer buldu.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma modeline katkı sunmaya devam edeceklerini belirten MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “2024 yılı bölgemiz için iyi başladı. Mayıs ayı sonunda ticaret hacmimizi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 1,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolara çıkardık” dedi.