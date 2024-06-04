Mersin Serbest Bölgesi, dünya sıralamasındaki yerini aldı
Mersin Serbest Bölgesi, Global Alliance of Special Economic Zones-Özel Ekonomik Bölgeler Küresel İttifakı (GASEZ) tarafından 'Dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesi' olarak seçilen 50 serbest bölge arasında yer aldı.
MERSİN / EKONOMİ
Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'den (MESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, GASEZ’in sürdürülebilir bölgeler için yürüttüğü çalışmalar sona erdi.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Abu Dabi'deki Dünya Yatırım Forumu'nda ve İspanya’da düzenlenen 2’nci Yıllık GASEZ Konferansı’nda yapılan duyuruda listeye girmeyi başaran bölgeler ilan edildi. Nitelikli altyapısı, lojistik avantajları, güçlü üretim potansiyeli ve yüksek ticaret hacmiyle öne çıkan Mersin Serbest Bölgesi de dünyanın 150 ülkesine 600 farklı ürün ihraç etme kapasitesi başta olmak üzere birçok konudaki özellikleriyle listede kendisine yer buldu.
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma modeline katkı sunmaya devam edeceklerini belirten MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “2024 yılı bölgemiz için iyi başladı. Mayıs ayı sonunda ticaret hacmimizi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 1,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolara çıkardık” dedi.