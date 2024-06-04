TÜBİTAK projesi ile kahveden un ve kozmetik üretimi

Arabica Coffee House, atık kahve posalarından kahve yağı ve kahve unu elde ederek kozmetik ürünler üretmeye başlıyor. Bu ürünler arasında el ve selülit kremleri, peeling, günlük losyonlar, saç bakım ürünleri, güneş kremi ve sabun gibi ürünler bulunacak. TÜBİTAK onaylı olarak yürütülen proje kapsamında, Haziran ayı itibari ile üretim aşamalarına başlanması planlanıyor.

Arabica Coffee House, atık kahve posalarından kahve yağı elde ederek kozmetik ürünler üretmeye başlıyor. Çevre dostu ve doğal ürünler sunmaya devam eden firmanın yeni ürünleri arasında; kahve yağından el ve selülit kremleri, peeling, günlük losyonlar, saç bakım ürünleri, güneş kremi ve sabunlar yer alacak. Proje; atık kahve posalarının toplanması, işlenmesi, yağ ve un üretimi için geliştirilen yöntemler ile ilerletiliyor.

Kahve atıklarından geri dönüşüm ile kozmetik üretilecek

Kozmetik ürünlerin üretim proje süreci ise şu şekilde ilerliyor; atık kahve posalarının toplanması ve kurutulması için geliştirilen yöntemlerle başlıyor. Kurutulan posalar paketlenerek yağı alınıyor. Ekstraksiyon işlemi ile değerli yağ bileşenleri ayrıştırılıyor ve elde edilen yağ ve toz bileşenleri uygun koşullarda saklanıyor. Atık kahve posalarının yağ ve un üretimi için işlenmesiyle proje ilerletiliyor. Kahve yağı analiz ve formulasyon çalışmaları yapılarak ürünler çıkarılıyor.

“Bu proje ile çevresel sürdürülebilirliğe ve geri dönüşüme önemli bir katkı sağlayacağız”

Arabica Coffe House CEO’ su Sertaç Yalçın, bu adımın sadece kahve atıklarının değerlendirilmesiyle sınırlı kalmayarak aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe ve geri dönüşüme de önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak; “Kahve sektöründe yıllardır yerli ve milli üretimimizle tüketicilerimize hizmet veriyoruz. Çevre dostu ve doğal ürünler üretme konusundaki adımlarımızı daha da ileriye taşımaya karar verdik. Atık kahve posalarının değerlendirilmesi ile elde edilen kahve yağı ve kahve unu ile yenilikçi kozmetik ürünler geliştirmeye başladık. TÜBİTAK onaylı olarak yürüttüğümüz projemiz sayesinde, kahve atıklarını doğaya zarar vermeden değerlendirerek çevreye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kahve yağından el ve selülit kremleri, peeling, günlük losyonlar, saç bakım ürünleri, güneş kremi ve sabunlar gibi birçok ürünü, atık kahve posalarından elde edilen bileşenlerle üretiyoruz. Bu projede, atık kahve posalarının toplanması, işlenmesi, yağ ve un üretimi için geliştirilen yöntemler ile ilerliyoruz. Atık yönetimi sürecinde, atıkların doğru şekilde toplanıp işlenmesi için geliştirilen tesisimizde uygun koşullarda depolanacak ve değerli yağ bileşenleri ayrıştırılarak ürünlerimizin temel hammaddeleri elde ediliyor. Çevreye duyarlı ve doğal ürünlerimizle, güzellik ve bakım rutininizi daha sağlıklı bir şekilde tamamlamanızı hedefliyoruz. Haziran ayı itibariyle de üretim aşamalarına başlamayı planlanıyoruz. Doğal güzellik için Arabica Coffee House ailesi olarak yüksek kaliteli ürünlerle yanınızdayız” ifadelerini kullandı.