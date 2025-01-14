Su ürünleri ihracatı ilk kez 2 milyar doları aştı

İZMİR / EKONOMİ

Türk su ürünleri sektörü, 2024 yılında ihracatını yüzde 20’lik artışla 1 milyar 679 milyon dolardan 2 milyar 19 milyon dolara taşıdı. Su ürünleri sektörü ilk kez 2 milyar doları aşmış oldu.

2000 yılından sonra Türkiye’nin su ürünleri sektörüne büyük yatırım yaptığını söyleyen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2000 yılında yaklaşık 10 ülkeye 59 milyon dolar olan ihracatlarının, 2024 yılı sonunda 91 ülke ve 2 milyar 19 milyon dolara ulaştığını söyledi. Kızıltan, 2025 yılı için 2,5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin su ürünleri üretiminin 1 milyon 8 bin tona ulaştığını aktaran Kızıltan, “Son 25 yılda sektörde dünyanın en modern ve entegre tesislerini Türk girişimcilerin ülkemize kazandırması da ihracatı arttıran etkenlerden biri. Türkiye’de 553 bin ton su ürünleri yetiştiricilik yoluyla elde edildi. Yetiştiriciliğin payı toplamda yüzde 55’e ulaştı. 8 milyonluk Norveç su ürünleri ihracatından 13 milyar dolar döviz elde ediyor. Türkiye’de bu rakamlara ulaşabilecek potansiyeli barındırıyor” diye konuştu.

Levrek 570 milyon dolarla zirveyi korudu

Su ürünleri ihracatında levrek 570 milyon dolarla liderliğini sürdürdü. Levrek ihracatı 2023 yılına göre yüzde 10 artış gösterdi. Levrek ihracatında ilk üç ülke 126 milyon dolarla İngiltere, 85 milyon dolarla İtalya ve 84 milyon dolarla Hollanda oldu.

Su ürünleri sektöründe Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ikinci balık türü, ihracatını yüzde 22 artırarak 417 milyon dolardan 508 milyon dolara çıkaran çipura oldu. 2023 yılındaki 350 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı 2024 yılında yüzde 31’lik artışla 497 milyon dolara ulaştı. Orkinos ihracatı 2024 yılında yüzde 153’lük rekor artışla 51 milyon dolardan 129 milyon dolara çıktı. Alabalık ihracatı 117 milyon dolar olurken, kaya levreği ihracatından 25,5 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Diğer su ürünleri ihracatımız yüzde 16’lık artışla 181 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.