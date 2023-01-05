Sungurlu TSO’dan Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

ÇORUM - Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ve Meclis Başkanı Osman Koca, beraberlerindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlhan Ambarkütükoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bugün Rifat Başkanımı ziyaret ettik. Yapacağımız işleri görüştük. İlçemize yapılan OSB ile ilgili fikirlerimizi sunduk. İnşallah 5’inci ayda Sungurlu sanayisi için büyük bir açılışımız olacak. Rifat Başkanımızı oraya davet ettik. 5’inci aydaki Rifat Başkanımızın seçimleri için de desteğimizi ilettik.”