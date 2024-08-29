ŞUTSO, 10 milyon TL bütçeyle Ur-Ge projesi hazırlıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, kent ihracatını artıracak girişimlerini sürdürüyor. Alo İhracat Hattı’nı devreye alarak ihracatçı firmalara 7/24 danışmanlık hizmet sağlayan ŞUTSO, dış istihbarat biriminin kuruluşu için de hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak sanayicilere yönelik Ur-Ge Projesi hazırlıklarına da başlayan ŞUTSO, düzenleyeceği dış ticaret heyetleriyle hem mevcut ihracatçıların rekabet gücünü artıracak hem de yeni ihracatçı firmaların oluşmasına zemin hazırlayacak. Şanlıurfa TSO Başkanı Mehmet Yetim, “Hedefimiz ilimizin ihracatını daha da artırmak. Kentimizdeki ihracat yapan ve ihracat kapasitesi olan firmalarımız Ur-Ge projesiyle farklı alanlarda destekleyeceğiz. İlk olarak ayakkabı sektörüne yönelik Ur-Ge projesi hazırlıyoruz. Ayrıca transformatör, tarım makineleri ve dalgıç pompa sektörlerine özel de planlamalarımız var. En az 10 ayakkabı markamızı projemiz kapsamında bir araya getireceğiz. Firmalarımız bir araya geldikten sonra her biri için ayrı ayrı ihtiyaç analizi yapacağız. Daha sonra firmalarımız ihracatla ilgili eğitim programlarına tabi tutulacak. Bu eğitimlerle hem ülkemizdeki hem de hedef pazarlarımızdaki dış ticaret mevzuatı ile ilgili firmalarımızı bilgilendireceğiz. Analiz, eğitim, danışmanlık ve istihdam alanlarında markalarımızı destekleyerek firmalarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılmasına aktif katkı sağlayacağız” dedi.

Küresel alıcılarla 2 kez temas kuracak

Ur-Ge projelerinde hem hedef ülkelerden alım heyetlerini Urfa’ya getireceklerini hem de Urfalı firmaları alternatif pazarlara götürerek alıcılar ile buluşturacaklarını belirten Mehmet Yetim, “İlk olarak firmalarımızın seçtiği ülkelerden alım heyetlerini bölgemize getireceğiz. Burada organize edeceğimiz B2B görüşmeleriyle ihracatçılarımız ile alım heyetleri bir araya gelecek ve yeni ticari köprüler kurulacak. Projemizin son aşamasında ise katılımcı firmalarımızı hedef pazarlara götürüp, alıcılarla buluşturacağız. İhracatçılarımız küresel alıcılarla hem Urfa’da hem de yurt dışında olmak üzere 2 kez temas sağlayacak. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda proje hazırlıklarımız devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon TL bütçeli bir proje hazırlıyoruz. Projemizde yurt içi ve yurt dışındaki masrafların yüzde 75’ini Ticaret Bakanlığımız üstlenecek. Projemiz tamamlandığında kentimizin dış ticaretine ve endüstriyel üretimine büyük bir ivme kazandıracağız” diye konuştu.

“Avrupa pazarındaki şartları ve trendleri yakından izliyoruz”

Ur-Ge projelerinde en fazla ayakkabı ithalatı yapan ülkeleri incelediklerini ifade eden Mehmet Yetim, ilk hedeflerinin Avrupa ülkeleri olduğunu kaydetti. Başkan Yetim, şöyle devam etti: “Orta Doğu ve Afrika pazarlarında ihracatımız sürdürülebilir olarak artıyor. Asıl hedefimiz ayakkabı ihracatçılarımızın yönünü daha katma değerli pazarlara çevirmesini sağlamak. Bu kapsamda Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirmek istiyoruz. Avrupa ülkelerindeki rakip markalarla rekabet edebilir düzeye geldik. Bu pazardaki ihtiyaçları ve pazar şartlarını araştırıyoruz. Tüketicilerin en çok talep ettiği ürünleri ve tasarım trendlerini de yakından takip ediyoruz. Ur-Ge projemiz ile pazara yönelik uygun ürünlerin markalarımızın portföylerine eklenmesi için de yol gösterici olacağız.”

“Bilgi kirliliği nedeniyle ihracattan uzak duran firmalar var”

Urfa’da endüstriyel üretim yapan firmaların ağırlıklı olarak yurt içi pazarlara odaklandığına dikkat çeken Mehmet Yetim, ihracatla ilgili farkındalığı artıracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Kentte ihracat potansiyeli olan yüzlerce firma bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yetim, “Kentimizde dış ticaret ile ilgili ciddi bilgi kirliliği var. Dolayısıyla yüzlerce sanayicimiz sermayelerini riske atmamak adına ihracattan uzak duruyor. Hedefimiz Ur-Ge projeleriyle firmalarımıza doğru yolu gösterip, rekabet edebilecekleri pazarlara girmelerini sağlamak. Ayrıca firmalarımız arasındaki iletişim yeterli seviyede değil. Ur-Ge projemizde yürüteceğimiz ekip çalışmasıyla firmalarımız arasındaki iletişim kanallarını da daha da güçlendireceğiz. Birliktelik ve işbirliği bize daha çok pazarın kapısını açacak. Bu süreçte yeni ortaklıkların da kurulmasını da öngörüyoruz. İhracatta kentimiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Artan ihracat rakamlarımız da bunun en büyük ispatı. Kurumsallaşma, markalaşma ve kurumsal iletişim kanallarını güçlendirip bu alanda hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayacağımızdan kuşkumuz yok. İhracatla ilgili bilincimizi yükseltecek çalışmalarımız aralıksız sürecek” şeklinde konuştu.

AB Bilgi Merkezi, kentin girişimcilik ekosistemine aktif katkı sağlıyor

Şanlıurfa AB Bilgi Merkezi’nin 2009 yılından beridir faaliyette olduğunun bilgisini paylaşan Mehmet Yetim, şöyle konuştu: “AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliğinde Şanlıurfa’da sosyal yaşam standartlarının geliştirilmesi amacıyla tematik ve regional konseptleriyle projelerimiz devam ediyor. Kentimiz genelinde kültür, sanat ve spor odaklı onlarca projeyi başarı ile tamamladık. 2024 yılında ICMPD’nin ENHANCER Projesi kapsamında ‘Sıfırdan Uluslararası Girişimciliğe Programı’nı başarı ile tamamladık. Bu programımızda dezavantajlı girişimcilere; iş planı oluşturma, işletme kurma alanlarında uygulamalı eğitimler ve etkinlikler yaptık. Programın sonunda iş planı oluşturan girişimcilerimize ICMPD’den 5.000 euro hibe desteği sağlanacak. Ayrıca ilimizden Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projemizde (SEECO) yer almak isteyen girişimcilerimize ise danışmalık yaptık. SPARK Projemizde kentimize gelen Suriyeli iş insanları ve girişimcileri kent ekonomisine kazandıracak Suriye Masasını açtık. Suriyeli yatırımcılara yönelik danışmanlık desteğimiz devam ediyor.”