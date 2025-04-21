Tarımda kriz ve mücadele Nilüfer’de tartışıldı

EKONOMİ/BURSA

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Kent Konseyi Çevre Meclisi iş birliğiyle, “17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü” kapsamında çiftçilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla söyleşi düzenlendi.

Açılış konuşmalarında söz alan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, tarım nüfusunun sürdürülebilirliği üzerine dikkat çekerek, bu yapının verimli kaynaklarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da konuşmasında, “Tarım politikalarındaki belirsizliklere rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mücadele geçim değil, geleceğe sahip çıkma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından çiftçilerin sorunlarına yönelik söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, dünyada yaşanan savaşlar ve krizlerin tarımda dönüşüm yarattığını belirtti. Türkiye’de tarıma yeterli destek verilmediğini dile getiren Sarıbal, “Amerika, kooperatifler üzerinden planlı bir kalkınma modeli geliştirdi. Türkiye’de ise çiftçiye dayatılan sözleşmeli tarım sistemi, üreticiyi sürekli zarara uğratan bir yapıya dönüştü” dedi.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ise çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “İlçemizde 160 bin dönüme yakın ekiliş alanı bulunuyor. Ancak bunların yalnızca yarısı resmi kayıtlarda yer alıyor. Planlı üretim için öncelikle doğru verilere ulaşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.