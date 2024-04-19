Tarımda yıldız ihracatçılar ödüllendirildi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Düzenlenen törene UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu, UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa Vali Vekili Hamdi Bolat, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile ihracatçı iş insanları katıldı. UYMSİB üyesi 107, UMSMİB üyesi 83 ihracatçıya ödül verilen törende konuşan UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, geçen yıl öngörülerinin üzerinde bir ihracat rakamına ulaşarak 204 milyon dolar ihracat yaptıklarını, bu yılın ilk 3 ayında da yüzde 23’lük artışla 44 milyon dolara ulaştıklarını söyledi.

Tarım sektöründeki taşımalar için Yenişehir Havalimanı’nın bir avantaj olduğuna ancak yeteri kadar kullanılamadığına işaret eden Yazgan, “Son olarak eğer yeterli miktarda ürünün dönemsel olarak gönderilmesi garanti edilmesi halinde Türk Havayolları dışında başka bir sivil havacılık şirketiyle anlaşma sağlanabileceğinin duyumunu aldık. Bu sayede tarım ürünlerimizi Uzakdoğu coğrafyasına taşımak konusunda gerekli kolaylıklarını sağlanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu da döviz kurunun baskı altında olması ve uygulanan kotalar nedeniyle ihracatta düşüş yaşandığına işaret etti. Kamiloğlu, enflasyonu kontrol etmenin tek yolunun üretimden geçtiğini, bunun için de çiftçilerin mazot, gübre ve ilaç gibi ana girdilerde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.