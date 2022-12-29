TARMAKBİR Başkanı Önal: "22 sektör arasında 5. sıradayız"

Burcu SUNA



KONYA - “Tarım makineleri sektöründe 2022 yılı Ocak-Kasım dönemindeki ihracatımız, 2021 yılı seviyesine göre yüzde 7 artmış ve 1 milyar 262 milyon dolar seviyesine yükseldi” diyen Önal, bu verilerle sektör, genel makine ihracat sektörler sıralamasında 22 sektör arasında 5. sırada yer aldığını açıkladı.

Tarım makineleri sektöründe serbest bölgeler dahil 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatlarının 2021 yılı seviyesine göre yüzde 0,2 artmış ve 1,195 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirten Önal, bu dönemde tarım makinaları ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalmış ve 689 milyon dolar olduğunu ve buna göre anılan dönemdeki dış ticaret fazlası 506 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Tarım makinelerinde kg başına düşen birim değerlerden de bahseden Önal, 2022’de 4,8 dolar olduğunun altını çizdi.

Önal ihracatta ilk 10 ülkeyi açıklayarak şöyle sıraladı; “ABD, İtalya, Rusya, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Sudan, Bulgaristan, Fransa ve Sırbistan şeklindedir.” Toplam makinede ise 2022 yılı Ocak-Kasım dönemindeki ihracatın, 2021 yılı seviyesine göre yüzde 9,1 artmış ve 20,8 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyleyen Önal, kg başına düşen birim değeri 2022’de 6,2 dolar olduğunu kaydetti.

Önal, toplam makinede serbest bölgeler dahil 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatın, 2021 yılı seviyesine göre yüzde 8,6 artmış ve 20,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyleyerek, bu dönemde toplam makine ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 9,5 arttığını ve 30,4 milyar dolara ulaşarak anılan dönemdeki dış ticaret açığı 9,9 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.