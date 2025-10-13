Tarsus TSO Başkanı Koçak: “Sanayi odası kurulması fikrine karşıyız"

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus TSO bünyesindeki 16 meslek komitesi başkanının katılımıyla düzenlenen ekim ayı istişare toplantısının ana gündemini, yeni sanayi odası kurulması tartışmaları oluşturdu. Tarsus'taki sanayicileri temsil eden tüm meslek komitelerinin bölünme projesine karşı durduğunu belirten Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, "Sanayicinin adını kullanarak bir ayrışma yaratılmaya çalışılıyor. Oysa sanayicinin gerçek talebi bu değil. Sanayicimiz daha fazla bürokrasi, daha fazla maliyet ve hizmete erişimde zorluk istemiyor. Tam tersine, mevcut güçlü yapının korunmasını ve daha da güçlendirilmesini talep ediyor" diye konuştu.



“Tarsus'taki sanayiciye ne faydası olacak?”

Sanayi odasının neden olacağı zorluklara da değinen Koçak, "Yenice'den Anamur'a uzanacak bir coğrafyada hizmet verecek bir odanın, Tarsus'taki sanayicimize ne faydası olacak? Bir kapasite raporu için üyelerimizi kilometrelerce uzağa göndermenin, zaman ve para kaybettirmenin adı hizmet olamaz. Kaldı ki ticaret sicil işlemleri için yine odamıza gelmek zorunda kalacaklar. Bu, çifte üyelik ve çifte maliyetten başka bir anlama gelmez" ifadesini kullandı.



Tarsus TSO'nun sanayiye yaptığı katkılardan söz eden Koçak, konuşmasını şöyle noktaladı: “Mersin-Tarsus OSB, Tarsus OSB ve Tarım İhtisas OSB’nin kuruluşunda odamızın öncü rolü var. Türkiye’nin ilk tarım teknoparkı Agropark ve Mersin Teknopark'ın yönetimlerinde olarak inovasyonun ve teknolojinin hep destekçisi olduk.”