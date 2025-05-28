Tarsus’ta bekleyen projeler için işbirliği çağrısı yapıldı

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu 2025 Yılı Toplantısı, Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak’ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda Mersin-Tarsus Turizm Gelişim Bölgesi’ndeki yatırımların durumu, şehir estetiği, OSB’ye yakın KSS planlamaları, turizm altyapısındaki eksiklikler ve şehir oteli fizibilite çalışmalarına kadar birçok konu ele alındı. İlçenin sanayi ve turizm alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Tarsus TSO Başkanı Koçak, “Tarsus’un önemli bir turizm potansiyeli bulunuyor. Bekleyen projelerin hızla hayata geçirilmesi için tüm paydaşları işbirliğine çağırıyoruz. Tarsus Beyaz Kum Plajı diye tabir ettiğimiz Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yılan hikâyesine dönen, 20 yıldır yatırımcının beklendiği, altyapısının hazırlandığı bir bölgemiz var. Bu konuda da yine lobicilik faaliyetleriyle yatırımların hızlandırılması için el birliğiyle ne yapılabilir, konuşmamız gerekiyor” dedi.



“Tarsus bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Tarsus’un, Mersin’in en stratejik, en fazla nüfusa sahip ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, “Ben; Tarsus’u önünde çok fırsatlar varken uzun yıllardır bu fırsatları ıskalayan bir kent olarak nitelendiriyorum. Tarsus; sanayisi, tarımı ve çok eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle kültür ve tarih turizmine uygun bir yer olması ile birkaç sektörün beraber büyüyebileceği bir ilçemiz. Tarsus bir başına bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent” diye konuştu.



“Bu kurul, kentin ortak bir aklı”

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da Tarsus gibi kadim bir kentin geleceği için ortak akıl ile hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, “Her yaptığımız toplantının, her yaptığımız işin bu kente dair sürdürülebilir ama bir o kadar da bu kent için faydalı işler olması gerekir. Ben Yüksek İstişare Kurulu’nun da bu anlamda çok büyük katkı sunacağının, bu kente çok büyük değer katacağının farkındayım. Burası bu kentin ortak bir aklı” ifadesini kullandı.