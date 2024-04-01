Tasarımda ‘Turuncu Konuşmalar’ Bursa’daydı

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından organize edilen ‘Turuncu Konuşalım’ etkinliği Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yapıldı. TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame, Türkiye’de endüstriyel tasarım alanında birkaç kentin öne çıktığını, ancak Bursa’nın çok farklı bir yere sahip olduğunu söyledi. Kavame, “Türkiye artık bu anlamda dünyada liderlik gösteren bir pozisyonda. Hem maddi olarak o pozisyonda hem de itibar anlamında dünyada yer eden bir yerde” dedi. Etkinliğin açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay da kalkınmanın vazgeçilmez dinamiklerinden birinin yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamları sağlamak ve bu ekosistemi ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

Dünya üzerindeki teknolojilerin birbirine benzerlik gösterdiğinin altını çizen Burkay, “Avrupa’da kullanılan teknolojilerle ülkemizde kullanılan teknolojiler ile Asya Pasifik Bölgesi’nde kullanılan teknolojiler neredeyse birbirinin aynı. Fakat kullanılan teknolojilerde üretilen mallarda Avrupa Birliği başta olmak üzere 10 dolar, 20 dolar olan değerler Asya Pasifik Bölgesi'ne kaydığımızda neredeyse 3'te 1’e düşmekte. Burada bu farklılığı ortaya koyan tasarım ve Ar-Ge. Bizim ülke olarak en büyük beklentimiz bu yaratıcılığın, farklılaşmanın en önemli besin kaynağı olan ekosistemi oluşturacak projeleri hayata geçirmemiz” diye konuştu.